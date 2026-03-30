10 consejos clave para conducir con seguridad en Semana Santa ante el aumento del tráfico y los cambios meteorológicos

Las vacaciones de Semana Santa suponen un desafío añadido para quienes se ponen al volante. Durante estos días coinciden múltiples factores que complican la conducción, desde el incremento masivo de desplazamientos hasta las condiciones ambientales cambiantes. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé cerca de 16 millones de viajes concentrados en un corto periodo, lo que eleva notablemente la densidad del tráfico.

A esto se suman fenómenos como la inestabilidad meteorológica, con lluvias frecuentes y variaciones de temperatura, una mayor incidencia solar que afecta a la visión y el cambio horario en la madrugada del domingo, que altera los momentos de luz durante la operación retorno. Además, en esta época aumentan los niveles de polen y polvo, así como la presencia de animales e insectos.

Todos estos elementos tienen un impacto directo en la visibilidad, un aspecto clave al conducir, ya que aproximadamente el 90% de la información que recibe el conductor entra por la vista. En este contexto, el parabrisas y los limpiaparabrisas cobran especial importancia.

Parabrisas con gotas de agua / newpress

1. Conducción con lluvia y visibilidad reducida

Las precipitaciones son habituales en estas fechas, y conducir bajo la lluvia eleva hasta un 70% el riesgo de accidente. Más allá del menor agarre del asfalto, el principal problema es la pérdida de visibilidad. El agua acumulada en el parabrisas distorsiona la luz, incluso con los limpiaparabrisas en funcionamiento.

El problema se agrava si el cristal presenta daños o si las escobillas están desgastadas. En caso de lluvia intensa, es fundamental encender las luces y fijarse en los vehículos de delante como referencia.

2. Atención a los charcos y al aquaplaning

Detectar acumulaciones de agua en la calzada es clave para evitar el aquaplaning. Conviene aumentar la distancia de seguridad y observar cómo circulan otros vehículos, especialmente los de gran tamaño, que pueden levantar grandes salpicaduras.

Si una ráfaga de agua reduce la visibilidad de forma repentina, lo recomendable es mantener la calma y fijar la vista en una referencia del carril, como la línea derecha de la carretera.

Coche bajo la lluvia / newpress

3. Limitaciones de los sistemas ADAS

Los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) pueden perder eficacia con lluvia o suciedad en el parabrisas. Por ello, se aconseja mantener limpias las zonas donde se ubican cámaras y sensores, y no confiar plenamente en estos sistemas en condiciones adversas.

4. Cambios bruscos de luz

El tiempo variable puede provocar transiciones rápidas entre nubes, sol intenso o incluso granizo. Llevar gafas de sol adecuadas y utilizar los parasoles ayuda a reducir el impacto de los deslumbramientos.

Parabrisas con gotas de agua y la carretera mojada de la lluvia / newpress

5. Uso adecuado del limpiaparabrisas

No es recomendable activar los limpiaparabrisas con el sol de frente, ya que puede generar un efecto de ceguera momentánea. A velocidades altas, unos segundos sin visibilidad pueden resultar peligrosos, especialmente si las escobillas están deterioradas.

6. Polen y polvo en suspensión

Durante esta época aumentan los niveles de polen y polvo, lo que ensucia el parabrisas y dificulta la visión. Además, las personas alérgicas pueden sufrir estornudos que afectan a su atención al volante. Revisar el filtro antipolen y la medicación es fundamental.

Atardecer desde la carretera y con los rayos molestos / newpress

7. Crecimiento de la vegetación

La primavera trae consigo un aumento de la vegetación, que puede reducir la visibilidad en curvas, cruces o rotondas. Esto puede provocar la aparición inesperada de otros vehículos, ciclistas o peatones.

8. Mayor presencia de aves

Es más frecuente encontrar aves en la carretera. En caso de impacto contra el parabrisas, es importante no perder el control del vehículo. También conviene evitar aparcar bajo árboles para prevenir suciedad que dificulte la visibilidad.

Parabrisas manchado de lluvia y tierra / newpress

9. Incremento de insectos

Los insectos pueden acumularse en el parabrisas y afectar a la visión. Limpiarlos con regularidad evita que los restos se adhieran y deterioren las escobillas.

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10. Tráfico intenso en pocos días

La concentración de desplazamientos en pocos días aumenta considerablemente el tráfico. Mantener la calma, ser paciente y extremar la precaución resulta fundamental, especialmente en trayectos desconocidos.