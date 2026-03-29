Hyundai facilitará la movilidad en 12 localidades españolas de la mano de Naturgy. En el marco del Plan Vive, el servicio de “carsharing” rural del fabricante de automóviles coreano llegará a municipios localizados en Toledo, Ciudad Real y Almería, en los que el grupo energético desarrolla proyectos de energía renovable, para que puedan realizar gestiones o visitar al médico en otras localidades de una forma fácil y respetuosa con el medio ambiente.

Hyundai lleva la movilidad sostenible a 12 localidades de la España rural / Hyundai

Colaboración entre Hyundai y Naturgy

Hyundai cederá a los ayuntamientos vehículos 100% eléctricos y ejecutará la instalación de los puntos de recarga, además de asumir su mantenimiento y garantizar la operatividad de la plataforma digital AppVIVe. Los núcleos de población participantes contarán con un Hyundai Inster 100% eléctrico, con una autonomía de hasta 500 kilómetros por carga, así como un punto de recarga.

Naturgy, por su parte, actuará como entidad financiadora del servicio, asumiendo el coste mensual del vehículo y del suministro eléctrico durante la vigencia del acuerdo. Se trata de actuaciones comprometidas por la compañía energética el marco de las subvenciones obtenidas para varios de sus proyectos renovables, financiadas a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

El objetivo común es integrar la movilidad sostenible dentro de los impactos positivos exigidos por las ayudas públicas, ampliando los beneficios de los proyectos renovables instalados por Naturgy en estos territorios hacia la población local y reforzando el papel de las energías limpias como motor de transformación social y territorial.

Esta docena de adhesiones se suman a otros cinco nuevos municipios que han comenzado a colaborar con Hyundai durante 2025: Tolox (Málaga), Navafría (Segovia), Teresa de Cofrentes y Castellón de Rugat (Valencia), Aracena (Huelva) y Val de Almonacid (Castellón).

Hyundai lleva la movilidad sostenible a 12 localidades de la España rural / Hyundai

Plan Vive de Hyundai

Presentado en 2019, el Plan Vive es el primer servicio de “carsharing” rural de España 100% eléctrico, a través del cual Hyundai pone a disposición de los habitantes de las localidades que se adhieran a él, un vehículo eléctrico compartido, un Hyundai Kona 100% eléctrico o un Hyundai Inster también 100% eléctrico.

Desde entonces, la compañía ha continuado ampliando su cobertura en España y facilitando el acceso a la movilidad eléctrica compartida en núcleos urbanos que, hasta ahora, no disponían de alternativas sostenibles para el transporte diario.

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Desde la creación de esta iniciativa, Hyundai ha colaborado con 53 localidades en toda España, proporcionando un servicio a casi 4.000 personas registradas y sus familiares. En todo este tiempo, Vive ha contribuido a ahorrar más de 63 toneladas de CO2 en más de 18.000 viajes y más de 760.000 kilómetros recorridos, ayudando a las personas ahí donde no llega el transporte colectivo y facilitando la movilidad de personas que viven en localidades pequeñas de la España vaciada.