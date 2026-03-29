El Domingo de Ramos, el día más peligroso en carretera durante la Semana Santa

El Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa, se ha consolidado como la jornada con mayor riesgo en las carreteras españolas. Así lo indica un análisis reciente de la Fundación Línea Directa, que estudia la evolución de la siniestralidad, el volumen de tráfico y los hábitos de los conductores en la última década. Durante estos días, millones de vehículos coinciden en desplazamientos tanto cortos como de larga distancia, lo que provoca importantes atascos y una elevada congestión en la red viaria.

Las previsiones de la Dirección General de Tráfico apuntan a que entre finales de marzo y comienzos de abril se superarán los 17 millones de desplazamientos, lo que puede derivar en un mayor número de accidentes, víctimas y situaciones de riesgo, consolidando este periodo como uno de los más complejos del año en términos de seguridad vial.

Más tráfico, más accidentes en carretera

Entre 2015 y 2024 se registraron cerca de 24.000 accidentes durante la Semana Santa, con un balance de 460 fallecidos y más de 33.000 heridos. Además, la gravedad de los siniestros ha crecido de forma notable, pasando del 11% al 14,6% en comparación con la media anual. Este estudio, elaborado junto a FESVIAL, también incorpora una encuesta a conductores, revelando datos clave sobre sus hábitos, comportamientos y percepción del riesgo en carretera.

El informe destaca que el mayor número de accidentes se produce en el retorno, especialmente entre el viernes y el sábado. Sin embargo, el Domingo de Ramos registra la mayor proporción de accidentes mortales. Las carreteras convencionales, con un solo carril por sentido, concentran seis de cada diez siniestros, mientras que las salidas de vía representan una parte importante de los accidentes. También aumentan los incidentes que implican a motocicletas y bicicletas, elevando el nivel de peligro en estas fechas.

El perfil más habitual de las víctimas es el de un hombre de entre 31 y 45 años, con una amplia experiencia al volante, superior a los 20 años. Este mismo patrón se repite entre los conductores implicados en los siniestros, lo que refleja que la experiencia no siempre evita situaciones de riesgo ni errores en la conducción durante periodos de alta intensidad de tráfico.

BMW tras un accidente frontal / Pixabay

En entornos urbanos, predominan las colisiones frontolaterales, seguidas de los atropellos, aunque estos últimos están por debajo de la media anual. Los turismos representan la mitad de los vehículos implicados, mientras que las motocicletas suponen un porcentaje significativo. En cuanto a las víctimas, destacan los jóvenes de entre 18 y 30 años, mientras que los conductores implicados suelen ser varones de mediana edad.

A nivel territorial, regiones como Navarra y Extremadura presentan los mayores índices de siniestralidad, muy por encima de la media nacional. En contraste, la Comunidad de Madrid y Cantabria registran cifras más bajas, lo que refleja importantes diferencias en el riesgo según la zona geográfica.

El estudio también identifica los tramos más peligrosos de la red viaria, destacando la A-31 en Alicante como el punto con mayor número de accidentes. Le siguen otras vías como la GC-1 en Gran Canaria, la AP-7 en Barcelona o la A-2 en Madrid, todas ellas con una elevada concentración de siniestros. Estas carreteras presentan condiciones de alta densidadde tráfico durante los desplazamientos masivos.

Incumplimiento de las recomendaciones

El informe pone de manifiesto que muchos conductores no cumplen con las principales recomendaciones de seguridad, como respetar los límites de velocidad o realizar descansos cada dos horas. Además, persisten prácticas de riesgo como el consumo de alcohol o comidas copiosas antes de conducir. También se detecta rechazo hacia la baliza V-16, un elemento de seguridad que aún no está ampliamente implantado.

Una gran parte de los conductores considera que la Semana Santa es la época más peligrosa para circular, debido al estado de las carreteras, la meteorología y las condiciones del propio vehículo. A esto se suma la preocupación por la visibilidad, la adherencia y el mantenimiento del automóvil, factores clave para evitar accidentes.

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Durante estos días, la Dirección General de Tráfico organizará un dispositivo especial dividido en dos fases para gestionar el intenso flujo de vehículos, mejorar la circulación y reducir el número de incidentes en carretera.