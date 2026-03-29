Colisiones entre vehículos y en días laborables: así es el perfil de los siniestros con menores

La seguridad vial infantil sigue siendo uno de los grandes desafíos de la movilidad urbana. Con el objetivo de contribuir a reducir los riesgos y promover una conducción más segura, Ayvens España, el experto en movilidad y sostenibilidad, ha analizado los siniestros en su flota registrados en el último año en los que se han visto implicados menores de edad, un ejercicio que permite identificar patrones y reforzar las medidas de prevención de cara al futuro.

De acuerdo con datos de la compañía, la edad media de los menores lesionados fue de 10 años, siendo el tramo de edad entre los 9 y los 17 años el de mayor número de afectados, una etapa en la que los desplazamientos diarios, especialmente los relacionados con el entorno escolar o actividades extraescolares, aumentan significativamente.

Colisiones entre vehículos, el tipo de siniestro con más menores lesionados

El estudio realizado por Ayvens también permite identificar los tipos de siniestro más frecuentes. Las colisiones entre vehículos encabezan la lista, seguidas por atropellos a peatones o usuarios de patinetes, así como colisiones múltiples o accidentes con motocicletas.

En cuanto a las causas, los siniestros se producen principalmente por alcances traseros, no respetar la prioridad de paso en intersecciones (STOP, ceda el paso, cruces o semáforos) y atropellos a peatones. Asimismo, los datos muestran que los incidentes se concentran sobre todo entre semana, coincidiendo con los momentos de mayor actividad.

El impacto de estos siniestros también se refleja en el plano económico. El coste medio de indemnización por menor lesionado asciende a 2.259 euros, cifra que alcanza 13.824 euros de media si se incluyen los gastos sanitarios y de asistencia médica, lo que pone de relieve la dimensión social y económica de la siniestralidad vial.

Ayvens promueve una movilidad segura

Desde Ayvens subrayan que el análisis de estos datos tiene un objetivo claro: reforzar la cultura de prevención y concienciación entre los conductores. “La seguridad vial es una responsabilidad compartida. Reducir la velocidad en ciudad, respetar las prioridades de paso y prestar especial atención a peatones y menores puede marcar la diferencia”, destaca David Henche, responsable de comunicación y ESG de Ayvens España.

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En este contexto, Ayvens recuerda la importancia de adoptar hábitos de conducción preventiva, especialmente en entornos urbanos y cercanos a centros educativos: moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad, anticipar maniobras en cruces y extremar la atención ante peatones o usuarios de movilidad personal.