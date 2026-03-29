Chevrolet recupera el icónico Corvette Grand Sport

Chevrolet recupera una de las denominaciones más emblemáticas de su historia reciente con el lanzamiento del Chevrolet Corvette Grand Sport 2027, que estrena una base técnica completamente nueva y una puesta al día acorde a la generación actual.

Chevrolet Corvette Grand Sport / Chevrolet

La denominación Grand Sport nació a principios de los años sesenta ligada a un reducido número de coches de competición, y con el paso del tiempo se convirtió en sinónimo de versiones enfocadas al rendimiento, pero con un comportamiento equilibrado. Ese espíritu es precisamente el que Chevrolet quiere mantener ahora, combinando prestaciones, estética diferenciada y una usabilidad razonable en el día a día.

El gran protagonista de esta nueva etapa es el motor V8 LS6 de 6.7 litros, una mecánica atmosférica que se convierte en el propulsor principal de la gama Corvette a partir de 2027. Este bloque desarrolla 535 CV y 520 Nm de par, cifras que mejoran la respuesta y el rendimiento en todo el rango de revoluciones respecto a su predecesor. Además, incorpora nuevos pistones y bielas forjados, un sistema de lubricación optimizado y colectores de escape rediseñados para soportar cargas elevadas y temperaturas altas durante largos periodos.

Motor LS6 6.7L V8 / Chevrolet

La transmisión asociada es una caja de cambios de doble embrague y ocho velocidades, encargada de enviar toda la potencia a las ruedas. Este nuevo motor se convertirá en el corazón del Corvette Stingray actualizado, lo que deja claro que estamos ante una base mecánica clave para el futuro de la marca.

Chevrolet Corvette Stingray / HE&ME

El Chevrolet Corvette Grand Sport mantiene una configuración clásica de tracción trasera, y de serie incorpora el sistema Magnetic Ride Control y una suspensión orientada al confort y la estabilidad, combinada con neumáticos Michelin Pilot Sport All Season 4 que permiten usar el coche con naturalidad en trayectos largos.

Para quienes buscan un enfoque más deportivo, Chevrolet ofrece el paquete Z52 Sport Performance, que introduce una suspensión más rígida, neumáticos Michelin Pilot Sport 4S y frenos de alto rendimiento procedentes del Corvette Z06. Existe además una versión todavía más radical, el Z52 Track Performance Package, que añade frenos carbocerámicos, elementos aerodinámicos en fibra de carbono y una puesta a punto específica para circuito.

Electrificación y tracción total

La gran novedad de esta generación llega con el Chevrolet Corvette Grand Sport X, una variante que introduce la tracción total electrificada en esta familia. Su sistema combina el motor V8 trasero con un motor eléctrico delantero y una batería compacta, lo que permite alcanzar una potencia conjunta de 721 CV.

Interior del Chevrolet Corvette Grand Sport / Chevrolet

Este sistema no solo aumenta el rendimiento, sino que mejora la capacidad de tracción y la respuesta en aceleración. El motor eléctrico aporta par instantáneo en el eje delantero, mientras un sistema de control inteligente gestiona la distribución de potencia para mantener la agilidad característica del Corvette.

Además, el Grand Sport X incorpora modos de funcionamiento específicos que permiten ajustar la estrategia de uso de la energía según la situación, desde sesiones prolongadas en circuito hasta momentos en los que se busca el máximo rendimiento.

Puesto de conducción del Chevrolet Corvette Grand Sport / Chevrolet

También incluye un modo eléctrico denominado Stealth, que permite circular sin utilizar el motor V8 hasta 80 km/h, y un modo Shuttle pensado para desplazamientos a baja velocidad en entornos cerrados.

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Diseño con guiños al pasado

En el plano estético, la nueva generación mantiene los elementos visuales asociados históricamente al Grand Sport, como las franjas centrales y las marcas características en la carrocería. La paleta de colores recupera tonos clásicos, entre ellos el Admiral Blue Metallic, y se añade un nuevo gris oscuro denominado Pitch Gray Metallic. El interior de la edición Launch Edition apuesta por un ambiente muy personalizado, con superficies en color Santorini Blue, costuras rojas y detalles específicos que refuerzan la identidad del modelo. Las opciones de llantas incluyen diseños de aluminio forjado y variantes en fibra de carbono, pensadas para reducir peso y mejorar el comportamiento dinámico.