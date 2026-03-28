Porsche 911 S/T revive el espíritu de la competición con un encargo único

Hay coches que destacan por sus cifras, otros por su diseño y algunos por su historia. Este Porsche 911 S/T pertenece claramente a la tercera categoría, ya que no se trata simplemente de una edición especial ni de una restauración, sino de un proyecto muy personal inspirado en la competición.

Porsche 911 S/T Sonderwunsch / Porsche

El punto de partida es un 911 S/T fabricado en 1972, un coche que vivió una etapa intensa en la competición norteamericana durante la década de los setenta. Entre 1973 y 1978 participó en el Camel GT Challenge, un campeonato que recorría algunos de los circuitos más conocidos de Estados Unidos y Canadá. En total, ese coche acumuló 27 participaciones en competición, con presencia en trazados tan emblemáticos como Sebring, Daytona o Indianápolis, lo que explica el valor simbólico que hoy tiene para su propietario.

Con el paso de los años, aquel coche terminó formando parte de una colección privada en Suiza. Y fue precisamente allí donde surgió la idea de ir un paso más allá. No se trataba de restaurarlo ni de replicarlo, sino de reinterpretarlo desde una mirada actual.

Porsche 911 S/T Sonderwunsch / Porsche

Para dar forma a esa idea entró en escena el programa Porsche Sonderwunsch, la división encargada de materializar proyectos personalizados dentro de la marca. En este caso, el encargo consistía en crear un Porsche 911 S/T único, inspirado en el modelo histórico pero sin copiarlo de manera literal.

Los responsables del proyecto buscaron capturar la esencia del coche original, su carácter y su memoria deportiva, trasladando esos elementos a un modelo contemporáneo que pudiera utilizarse tanto en carretera como en circuito. Según el propio planteamiento del proyecto, el objetivo no era reproducir el pasado, sino reinterpretarlo. Ese matiz es importante, porque explica muchas de las decisiones de diseño que se adoptaron durante el desarrollo del vehículo.

Uno de los rasgos más reconocibles del coche original era su llamativo color rojo anaranjado, conocido como rojo Phoenix. En el nuevo Porsche 911 S/T, ese tono vuelve a ser protagonista, aunque combinado con detalles en amarillo Signal que crean un patrón visual fluido aplicado de forma artesanal sobre la carrocería. La decoración no reproduce los antiguos patrocinadores del campeonato, algo que se consideró fuera de lugar en un coche actual. En su lugar, el diseño se centra en los colores y en los símbolos que definieron aquella etapa deportiva. El resultado es un conjunto visual que transmite historia sin caer en la nostalgia literal. El icónico camello asociado al campeonato aparece integrado en diferentes zonas del interior, desde los reposacabezas bordados hasta los umbrales de las puertas o la tapa del compartimento central. Incluso el proyector de las puertas ilumina el suelo con esa silueta.

Porsche 911 S/T Sonderwunsch / Porsche

Otro elemento interesante del proyecto es la forma en que se ha reinterpretado la asimetría visual del coche original. En aquel modelo de competición, el equipo utilizó llantas diferentes en cada eje, una solución que en su momento respondía a necesidades prácticas. En el nuevo Porsche 911 S/T, esa idea se ha trasladado al diseño mediante el uso de carenados de llanta desarrollados por Manthey Racing. Estos elementos, conocidos como aerodiscs, pueden montarse cuando el vehículo está parado, aunque no están homologados para circular por la vía pública, por lo que se desmontan con facilidad antes de rodar.

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Este Porsche 911 S/T Sonderwunsch es una muestra de lo que hoy permite el programa de personalización de la marca. No se trata solo de elegir colores o materiales, sino de construir un coche con identidad propia, capaz de contar una historia concreta.