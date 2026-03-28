Colaboración
Denza se hace con James Bond para abanderar su expansión internacional
El actor Daniel Craig, intérprete en los últimos años del agente 007, será la imagen de varios de los lanzamientos de Denza de este año
El grupo BYD ha anunciado esta semana que el actor británico Daniel Craig será el rostro oficial de la nueva campaña internacional de Denza, la marca premium de alta tecnología de BYD. Esta colaboración estratégica coincide con la ambiciosa fase de expansión internacional de la firma prevista para 2026.
Como marca premium dedicada exclusivamente a vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables orientados a una movilidad sostenible, Denza está preparada para conquistar a nuevos clientes atraídos por una combinación única de innovaciones tecnológicas y elegancia de diseño con influencia europea.
En este contexto, Daniel Craig será el socio ideal para esta nueva etapa, participando en varios lanzamientos clave a lo largo del año y colaborando en materiales de marketing y campañas publicitarias para televisión.
La alianza con uno de los actores más reconocidos del mundo representa un hito de reconocimiento global para Denza, que prepara el lanzamiento de su primer modelo en Europa: su buque insignia, el espectacular shooting brake Z9GT, que se presentará el próximo 8 de abril en el Palais Garnier (Ópera de París).
Stella Li, Vicepresidenta Ejecutiva de BYD, ha subrayado: “Daniel Craig representa una síntesis perfecta de fuerza, sofisticación y autenticidad. Esas cualidades están en total sintonía con los valores de Denza. Al expandir la marca por todo el mundo —a través de Europa, América Latina, Oriente Medio y África—, nos enorgullece dar la bienvenida a un actor cuya presencia y carácter reflejan el espíritu de Denza. Juntos, queremos mostrar cómo la tecnología, el diseño y la emoción pueden unirse para crear una nueva visión de la movilidad premium”.
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