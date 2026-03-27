El lanzamiento del Volvo ES90 marca un paso firme en la estrategia de electrificación de la marca sueca. Esta nueva berlina eléctrica premium no solo amplía la gama cero emisiones del fabricante sueco, sino que introduce un concepto híbrido entre sedán, fastback y SUV que busca responder a las nuevas demandas de movilidad. Con un enfoque claro en la eficiencia, el confort y la tecnología.

El ES90 destaca por su arquitectura eléctrica de última generación, una aerodinámica especialmente trabajada y un interior que prioriza la experiencia del usuario sin recurrir a artificios. Todo ello bajo los valores tradicionales de Volvo: seguridad, sostenibilidad y diseño funcional.

Volvo ES90: cuando el confort se mide en silencio / Volvo

Diseño aerodinámico y ADN Volvo

El Volvo ES90 mantiene una identidad visual reconocible, donde el característico diseño lumínico del “martillo de Thor” continúa siendo protagonista en el frontal. Este rasgo, ya consolidado en la gama, refuerza la coherencia estética de la marca.

Sin embargo, el verdadero salto cualitativo se encuentra en su eficiencia aerodinámica. Con un coeficiente de 0,25, el más bajo jamás registrado en un Volvo, el ES90 optimiza el flujo de aire para reducir consumos y mejorar la autonomía. Su silueta de estilo coupé, con una línea de techo fluida, no solo aporta dinamismo visual, sino que también contribuye a este rendimiento aerodinámico. A ello se suma una altura ligeramente elevada que mejora la visibilidad y lo acerca conceptualmente al universo SUV.

El Volvo ES90 mantiene una identidad visual reconocible / Volvo

Habitabilidad y confort: prioridad absoluta

Uno de los pilares del ES90 es el espacio interior. Gracias a una distancia entre ejes de 3,1 metros, la habitabilidad es uno de sus argumentos clave, especialmente en las plazas traseras, donde el espacio para las piernas es claramente superior a la media del segmento. En términos de funcionalidad, el modelo ofrece un maletero trasero de 424 litros, ampliable hasta 733 litros con los asientos abatidos, y un compartimento delantero adicional de 22 litros.

El habitáculo ha sido concebido bajo criterios de confort premium. Los asientos cuentan con ajuste eléctrico, calefacción y función de masaje, mientras que los diferentes ambientes de iluminación contribuyen a crear una atmósfera relajada y personalizable. La calidad de los materiales es otro de los aspectos diferenciales. Volvo apuesta por la autenticidad: madera certificada, materiales reciclados y superficies que responden exactamente a lo que aparentan, evitando imitaciones.

Uno de los pilares del ES90 es el espacio interior / Volvo

Tecnología y conectividad: el ecosistema Google como base

El apartado tecnológico del Volvo ES90 se articula en torno a la integración nativa de Google. El sistema de infoentretenimiento incorpora Google Maps, Google Assistant y acceso a aplicaciones a través de Google Play, ofreciendo una experiencia fluida y familiar para el usuario. El sistema se gestiona desde una pantalla central de 14,5 pulgadas, complementada por un cuadro digital y un head-up display. Además, el vehículo cuenta con conectividad 5G y actualizaciones remotas OTA, lo que garantiza su evolución constante a lo largo del tiempo.

A nivel de experiencia sonora, el ES90 eleva el listón con un sistema Bowers & Wilkins de hasta 25 altavoces y 1.610 W de potencia, con tecnología Dolby Atmos y modos de reproducción específicos como el inspirado en los estudios Abbey Road. La interacción con el vehículo también se moderniza con la llave digital+, que permite acceder mediante tarjeta o aplicación móvil, eliminando la necesidad de una llave física.

El apartado tecnológico del Volvo ES90 se articula en torno a la integración nativa de Google / Volvo

Seguridad: tecnología predictiva y protección total

Fiel a su ADN, Volvo sitúa la seguridad en el centro del desarrollo del ES90. El modelo incorpora un completo sistema de sensores compuesto por cinco radares, cinco cámaras y doce sensores ultrasónicos, capaces de ofrecer una visión del entorno superior a la humana.

A esto se suma un avanzado sistema de detección de ocupantes que puede identificar movimientos mínimos, como la respiración de un bebé, evitando olvidos en el interior del vehículo. Además, el sistema mantiene la climatización activa en estas situaciones. El conjunto se integra dentro del concepto “Safe Space Technology”, que combina seguridad activa y pasiva para prevenir accidentes y proteger a todos los ocupantes.

Volvo sitúa la seguridad en el centro del desarrollo del ES90 / Volvo

Motorización y eficiencia: salto a los 800 voltios

El Volvo ES90 es un eléctrico puro que estrena la tecnología de 800 voltios en la marca. Este sistema permite mejorar tanto la eficiencia como los tiempos de carga y el rendimiento general del vehículo. Uno de sus puntos fuertes es la capacidad de carga rápida: puede pasar del 10 % al 80 % en apenas 20 minutos y recuperar hasta 300 kilómetros de autonomía en solo 10 minutos en condiciones óptimas. La versión presentada ofrece 245 kW de potencia (333 CV) y una autonomía de hasta 650 kilómetros, con un consumo medio homologado de 16,1 kWh/100 km.

El Volvo ES90 es un eléctrico puro que estrena la tecnología de 800 voltios en la marca / Volvo

Primeras impresiones al volante

Durante la toma de contacto, realizamos un recorrido entre Zaragoza y Formigal, combinando autovía y carreteras secundarias. El consumo medio registrado fue de 15,8 kWh/100 km, por debajo de la cifra homologada, sin aplicar una conducción especialmente eficiente.

El Volvo ES90 destaca especialmente por su excelente nivel de insonorización. El aislamiento acústico es sobresaliente, hasta el punto de que el ruido de rodadura apenas se percibe, lo que refuerza la sensación de confort en marcha. En conducción, ofrece una respuesta progresiva, con una entrega de potencia suave pero contundente cuando se requiere. El aplomo en curva transmite seguridad y la dirección se muestra precisa, facilitando una conducción fluida tanto en vías rápidas como en tramos más revirados.

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En definitiva, se trata de un modelo que prioriza el confort sin renunciar a una dinámica solvente. El precio del Volvo ES90 arranca en el entorno de los 71.000 euros, posicionándose como una opción competitiva dentro del segmento de berlinas eléctricas premium.