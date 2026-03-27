Esta herramienta de la DGT te salvará de atascos y multas esta Semana Santa

Llega una de las fechas señalas para todos los españolas, Semana Santa. La DGT prevé que se superen los 17 millones de desplazamientos por carretera en estos días. Si te vas de viaje y quieres evitar imprevistos, puedes consultar una herramienta de la Dirección General de Tráfico que te salvará de atascos, multas y muchos quebraderos de cabeza.

La Operación Especial de Tráfico de Semana Santa comenzará este viernes a las 15:00 y estará activa hasta la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en siete Comunidades Autónomas (Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y la Comunidad Valenciana). Esta Operación Especial se divide en dos fases: la primera será desde las 15:00 del viernes 27 hasta las 00:00 del domingo 29 de marzo. Tráfico prevé que durante estos días se producirán unos 4,3 millones de desplazamientos. La segunda fase será del miércoles 1 hasta la medianoche del lunes 6 de abril.

Atascos en la carretera / Archivo

Los consejos de la DGT para un mejor viaje

La Dirección General de Tráfico insiste en la importancia de planificar el viaje con antelación para evitar imprevistos. Además, es fundamental informarse del estado de las carreteras y de cualquier incidencia que pueda surgir en el camino a través de las cuentas de X @informacionDGT y @DGTes, los boletines informativos en radio y televisión, o puedes llamar al teléfono 011.

También es muy importante no usar el teléfono móvil mientras se conduce; no circular bajo los efectos del alcohol o las drogas; respetar los límites de velocidad y el resto de las normas de tráfico. Con paciencia y extremando precauciones, podrás tener un viaje seguro.

Atascos / Getty Images

La herramienta de la DGT que te salvará de atascos y multas esta Semana Santa

La Dirección General de Tráfico tiene en este enlace, un mapa interactivo en el que puedes revisar en tiempo real el estado de toda la red de carreteras de España. También se registran todas las incidencias, incluyendo las condiciones meteorológicas adversas que pueden dificultar la conducción, retenciones por accidentes de tráfico u obras, restricciones de circulación, cámaras de control o radares de velocidad.

El mapa interactivo de la DGT / DGT

Lo primero que visualizas cuando entras a la web, es el mapa de España con símbolos que te avisan de retenciones, obras… Puedes ir pasando con el cursor del ratón para ver de qué trata cada incidencia. También puedes buscar una provincia, población o carretera que te interese o por la que vayas a circular. Para ello, escribe en el cuadro la provincia, después la población, carretera y punto kilométrico. Además, para asegurarse de los niveles de circulación y las carreteras por las que se pueden circular y las que no, está la leyenda representada por los colores negro (no se puede circular), rojo (con atascos y marcha lenta), amarillo (con algunos percances, pero vía libre) y el verde (sin ningún tipo de problemas).