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El tesoro clásico de la Guardia Civil que guarda Iker Casillas en su garaje

Descubre la colección de motos antiguas del ex del Real Madrid: de la mítica BMW R27 a su impecable Vespino Lujo de coleccionista

El tesoro clásico de la Guardia Civil que guarda Iker Casillas en su garaje

El tesoro clásico de la Guardia Civil que guarda Iker Casillas en su garaje / X

Elena Castellano

Madrid
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Resulta curioso que alguien que ha alcanzado la gloria máxima en el deporte rey guarde anhelos tan alejados del lujo convencional. A sus 42 años, el legendario guardameta ha decidido priorizar la nostalgia sobre el exceso, alejándose de los superdeportivos habituales para dar la bienvenida a una joya mecánica con sabor español. No se trata de un vehículo moderno, sino de una máquina vinculada a la historia vial de nuestro país.

Un tributo sobre dos ruedas: La BMW R27

La nueva adquisición del mostoleño es la icónica BMW R27 de 1960, un modelo que destaca por su motor monocilíndrico de cuatro tiempos. Con apenas 18 CV y una cilindrada de 247 cc, esta motocicleta fue la fiel compañera de la Guardia Civil durante décadas. Es muy probable que este capricho tenga un trasfondo emocional muy profundo, dado que el progenitor de Iker perteneció a dicho cuerpo de seguridad, vinculando así su pasión por el coleccionismo con sus raíces familiares.

Guardia Civul en la BMW R27

Guardia Civul en la BMW R27 / X

El sello de fabricación nacional

Un detalle técnico fascinante de esta montura es su origen, ya que fue ensamblada en la capital madrileñabajo el nombre de ROA-BMW. Gracias a una alianza estratégica entre ambas marcas, esta pieza de ingeniería alemana se convirtió en un símbolo de la producción nacional de mediados del siglo pasado. Aunque su precio en el mercado de ocasión oscila entre seis y diez mil euros, el verdadero reto no es el dinero, sino localizar una unidad conservada con tanto mimo.

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BMW R27

BMW R27 / X

Un tesoro de pequeña cilindrada

Sin embargo, la BMW no descansa sola, pues comparte espacio con un impecable Vespino modelo Lujo. Este ciclomotor, famoso por introducir el novedoso sistema de encendido electrónico, representa una época dorada de la movilidad urbana en España. Poseer uno de estos ejemplares en perfecto estado de revista y con toda su documentación en regla es, hoy en día, una auténtica rareza para cualquier coleccionista que se precie de serlo.

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