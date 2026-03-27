Skoda se retira del mercado chino y estas son las razones que hay detrás de su decisión

Hay demasiadas marcas autóctonas en el mercado chino, un fenómeno que ya hizo que el propio gobierno interviniera ya desde hace unos meses para regular la situación. Este escenario hace muy difícil que otros competidores extranjeros consigan un trozo de las ventas, sobre todo en un contexto en el que la electrificación sostiene una buena cuota del total de los vehículos vendidos.

Así las cosas, la marca checa Skoda ha decidido retirarse de la competición. Tal y como han anunciado y ha recogido Europa Press, Skoda sale del mercado automovilístico en China, centrando sus fuerzos en otras regiones también de Asia. La retirada no va a ser abrupta, si no que se irá produciendo hasta su salida total a mediados de este mismo año.

Cabe recordar que Skoda fue una de las primeras marcas que se lanzó a la conquista del mercado chino en 2005, a través de una joint venture con el grupo Saic. El primer modelo en fabricarse localmente (en China) fue el Octavia en 2007. No obstante, la electrificación y el auge de las marcas nacionales han sido los principales factores que han motivado a los dirigentes de Skoda a tomar esta decisión, según un comunicado. En un contexto marcado por la rápida transición del mercado chino hacia la electromovilidad, el entorno empresarial para los fabricantes internacionales en el país está experimentando cambios significativos". No obstante, la marca ha asegurado a sus clientes chinos que seguirá prestando los servicios posventa necesarios y requeridos legalmente por la normativa del mercado chino.

Producción en Vietnam y consolidación en India

"En los últimos meses, Skoda Auto ha llevado a cabo un análisis detallado de su futura estrategia de internacionalización, la posición de la marca en China y la posible orientación de sus actividades en la región". La reevaluación de la internacionalización de Skoda, una completada la retirada de China, fija los objetivos de la compañía en el sudeste asiático y en la India.

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La compañía duplicó en 2025 sus ventas en la India tras comercializar unos 70.600 vehículos (+96,1%) y también creció en otros mercados como Turquía, Marruecos y Egipto. Además, junto con su socio local Thanh Cong Group, la marca checa empezó el año pasado la producción en Vietnam de los coches Kushaq y Slavia.