¿Puede ser el sonido un elemento central en un coche eléctrico? Así funciona el Hyundai N Active Sound+

En el mundo de los coches eléctricos, el silencio es al mismo tiempo ventaja y desventaja. Si bien la ausencia de ruido del motor mejora el confort durante los viajes largos, el silencio resta experiencia de conducción, sobre todo para aquellos que aprecian escuchar el motor al rodar.

Con su Ioniq 6 N, Hyundai ha querido equilibrar este dilema ofreciendo un sistema de sonido que no es una mera banda sonora que suena por los altavoces del interior del coche.

El sistema N Active Sound+ es una solución avanzada que va mucho más allá de reproducir un sonido artificial. Utilizando una fuente estéreo combinada con un procesador acústico de alto nivel (ADP), el sistema genera paisajes sonoros dinámicos que reaccionan en tiempo real a la conducción.

Hyundai N Active Sound+, más que un simple efecto acústico

La intención no es simular un motor o engañar al oído, sino crear una identidad propia que acompaña al conductor de manera muy realista, sobre todo en uno de los modos de sonido disponibles, de los que hay tres:

Menú con los modos de sonido del Hyundai Ioniq 6 N / .

Ignition: inspirado en los motores que competición, quizás es el que más sensaciones auténticas transmite, con un carácter agresivo y deportivo. Este modo no solo suena por dentro del coche, si no que también se eja escuchar por fuera y es el que, asociado al modo N e-Shift, más permite experimentar el máximo la experiencia de conducción del Ioniq 6 N com oalgo más que un coche eléctrico.

inspirado en los motores que competición, quizás es el que más sensaciones auténticas transmite, con un carácter agresivo y deportivo. Este modo no solo suena por dentro del coche, si no que también se eja escuchar por fuera y es el que, asociado al modo N e-Shift, más permite experimentar el máximo la experiencia de conducción del Ioniq 6 N com oalgo más que un coche eléctrico. Evolution: quiere recuperar sensaciones más clásicas y está insiipirado en motores más tradicionales.

quiere recuperar sensaciones más clásicas y está insiipirado en motores más tradicionales. Lightspeed: apuesta por un enfoque futurista y suena muy particular, como si se estuviera dentro de un videojuego.

Este sistema de sonido está totalmente integrado con los sistemas de rendimiento del coche. Así, trabaja en conjunto con el N e-Shift (que simula y muy bien los cambios de marcha), el N Launch Control y el N Grin Boost, todos sistemas para exprimir al máximo las altas prestaciones del Hyundai Ioniq 6 N. Gracias a la coordinación de los sonidos, el conductor recibe una suerte de feedback acústico que también ayuda a ajustar la dinámica del rodaje.

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Hyundai Ioniq 6 N / Hyundai

Igualmente, el N Active Sound+ trabaja de la mano con el N Ambient Shift Light, que indica los puntos óptimos de cambio mediante iluminación interior sincronizada. Con esta fusión, Hyundai quiere demostrar que los coches eléctricos no tienen por qué renunciar a la emoción. Así, el Hyundai Ioniq 6 N convierte el sonido en parte fundamental del rendimiento.