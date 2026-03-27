El museo de Mercedes-Benz en Stuttgart llega a Zaragoza

La historia de la competición automovilística de Mercedes-Benz aterriza en Zaragoza con una exposición que no solo reúne algunos de sus coches más emblemáticos, sino que intenta trasladar al visitante la atmósfera de los circuitos. El escenario es Mobility City, el espacio impulsado por Fundación Ibercaja en el antiguo puente diseñado por Zaha Hadid.

Mercedes Benz. Motorsport. El Espíritu de las Flechas de Plata / Mobility City

Bajo el título 'Mercedes-Benz. Motorsport. El Espíritu de las Flechas de Plata', la muestra reúne modelos originales llegados desde el museo de la marca en Stuttgart, algo que la convierte en una propuesta singular en España. Más allá del atractivo evidente de ver de cerca vehículos históricos, el recorrido quiere enseñar cómo la evolución técnica, estética y deportiva del automovilismo se refleja en cada uno de estos coches.

Mercedes-Benz. Motorsport. El Espíritu de las Flechas de Plata / Mobility City

El itinerario está concebido como un circuito en sí mismo. A través de un recorrido circular, el visitante transita por distintas etapas de la competición, desde los primeros desarrollos de la marca hasta su presencia actual en disciplinas como la Fórmula 1. En ese trayecto aparecen también incursiones en rally o el DTM, dos ámbitos que ayudan a entender la diversidad del ADN deportivo de Mercedes-Benz.

Cuándo se puede visitar la exposición

La puesta en escena juega un papel importante y, lejos de una exhibición estática, el diseño introduce elementos propios de las carreras. En ese contexto aparece también el concepto de las “Flechas de Plata”, el sobrenombre con el que se conoce a los vehículos de competición de la marca desde sus inicios, y que se comporta como hilo conductor para entender décadas de innovación, velocidad y desarrollo tecnológico.

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Más que una colección de coches, la exposición funciona como una inmersión en la cultura de la competición: un recordatorio de que, detrás de cada vehículo, hay una historia de ingeniería, diseño y ambición por ir siempre un poco más rápido. Se puede visitar de martes a sabados, de 10 a 14 y de 16 a 20, y los dodmingos y festivos, de 11 a 14.