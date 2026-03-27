Leapmotor va ganando terreno en el mercado mundial de una manera continuada. Hace dos años era una marca desconocida, una más de las chinas que poco a poco se van asentando fuera de su país. Hoy ya está presente en más de 40 países y dispone de más de 1.700 puntos de venta en cinco continentes. Sus ventas se están incrementando y mantienen un buen ritmo; en los dos primeros meses del 2026 ya han matriculado 60.000 coches.

Ahora amplia la gama del B10 con una versión de autonomía extendida que ha denominado REEV Hybrid, mantiene la etiqueta 0 y sale al mercado al precio de 24.500 euros con ayudas.

Leapmotor ofrece una nueva versión híbrida con autonomía extendida en el B10 REEV / Leapmotor

Eléctrico sí, pero con hibridación

Desde el principio la marca dejó claro que su objetivo se centraba en producir coches eléctricos, pero las circunstancias de los mercados han hecho que también se interese por los híbridos. Este es el caso que nos ocupa pero con la particularidad que no estamos ante un hibrido enchufable sino un eléctrico con un sistema de hibridación denominado de autonomía extendida.

En esta nueva versión, las ruedas se mueven siempre impulsadas por el motor eléctrico de 214 CV de potencia y que va situado en el eje trasero. Un motor de gasolina de cuatro cilindros y 1.500 c.c. situado en la parte delantera actúa únicamente como generador destinado a alimentar una batería enchufable de 18,8 kWh que concede una autonomía exclusivamente eléctrica de 86 kilómetros. Este motor de gasolina tiene un consumo de 6,6 litros a los 100 kilómetros lo que gracias al depósito de 50 litros permite poder ofrecer una autonomía de hasta 900 kilómetros.

El interior presenta una gran pantalla táctil de 14,6 pulgadas / Leapmotor

A medida que la batería baja, entra en acción el motor de gasolina para generar electricidad, sin que se experimente ningún cambio en el comportamiento dinámico.

Hay disponibles cuatro modos de conducción EV+, EV, Fuel y Power+. Con los dos primeros se funciona exclusivamente con la batería mientras que con los otros dos el generador trabaja con mayor o menor intensidad pero nunca intervienen en la propulsión.

El coche es amplio y confortable y en el plano dinámico ofrece un buen comportamiento / Leapmotor

Mismas dimensiones

Este B10 REEV Hybrid mantiene las mismas dimensiones que la versión eléctrica. Se inscribe en el segmento SUV compacto con 4,53 metros de longitud, una distancia entre ejes de 2,71 y en este caso un maletero que ofrece una capacidad de 330 litros (100 menos que el eléctrico por el depósito de combustible).

El interior tampoco se diferencia destacando la presencia de una gran pantalla táctil de 14,6 pulgadas que aglutina además de un navegador que podría ser mejorable, todos los ajustes posibles y mandos para gestionar, lo que no resulta muy cómodo, sobre todo si ya se está circulando. Por lo demás, el coche es amplio y confortable y en el plano dinámico ofrece un buen comportamiento.

Este B10 REEV Hybrid mantiene las mismas dimensiones que la versión eléctrica / Leapmotor

Más novedades

Además de esta versión B10 Leapmotor también tiene el C10 REEV Hybrid con el mismo sistema de hibridación de autonomía extendida y al precio de 30.000 euros incluyendo todas las ayudas y descuentos posibles.

En los planes de expansión de la marca china está el lanzamiento de tres nuevos modelos en lo que queda de año. En dos meses llegará el B05, una berlina de segmento C y posteriormente lo harán el B03, una berlina hatchback de segmento B y el B03X que será la versión SUV.