El GLP gana fuerza frente al diésel y la gasolina

La creciente inestabilidad geopolítica y su impacto en los mercados energéticos están provocando un nuevo repunte en el precio de los combustibles, intensificando la preocupación de los conductores. Esta situación junto con las restricciones de acceso a las Zonas de Bajas Emisiones, aumenta la búsqueda de soluciones de movilidad más asequibles, previsibles y prácticas en el día a día.

Frente a este escenario, crece el interés por tecnologías intermedias como el GLP, que permiten combinar ahorro, autonomía y facilidad de uso sin modificar los hábitos de conducción.

Un vehículo repostando con GLP / Archivo

La relevancia del GLP

En un contexto marcado por la incertidumbre energética ha consolidado al GLP como una alternativa clave por su estabilidad de costes. A día de hoy, la gasolina y el diésel continúan situándose en torno al doble del precio por litro del GLP, lo que se traduce en un coste por kilómetro inferior, sin alterar los hábitos de conducción ni de repostaje.

En un escenario cada vez más condicionado por factores externos y decisiones regulatorias, los conductores priorizan soluciones que aporten previsibilidad, autonomía y eficiencia en el uso diario.

Estos factores, según el Foro de Movilidad 2025 —basado en más de 5.400 entrevistas en 17 áreas metropolitanas—, siguen siendo determinantes en la decisión de compra. De hecho, el 80% de los españoles solo cambia de coche cuando el actual deja de funcionar, mientras que el vehículo eléctrico continúa generando dudas: solo un 8% optaría por él y un 71% ni siquiera se plantea su adquisición.

España cuenta con más de 800 estaciones con GLP

El GLP es una tecnología en la que los consumidores demuestran cada vez más interés. En 2025, las matriculaciones crecieron aproximadamente un 76% interanual frente a 2024, ejercicio en el que se registraron en torno a 33.000 unidades. Este incremento posicionó al GLP entre las motorizaciones con mayor crecimiento porcentual del año, superando incluso al vehículo eléctrico (BEV) en ritmo de expansión.

Con una cuota cercana al 5% de turismos vendidos y concentrando el 99% de las matriculaciones en este tipo de vehículos, el GLP refuerza su papel como alternativa real dentro del mix energético. Las previsiones apuntan a que esta tendencia continuará en 2026, impulsada tanto por la obtención de la etiqueta ECO como por la necesidad de reducir la exposición a la volatilidad del precio de los combustibles.

Además, España cuenta con una amplia red de más de 800 estaciones de servicio que suministran GLP, lo que facilita su uso cotidiano y permite repostar sin depender del desarrollo futuro de nuevas infraestructuras, manteniendo los hábitos tradicionales de los conductores.

EVO Cuatro, impulsado por GLP / Evo

La tecnología Thermohybrid gasolina-GLP

Ante este escenario de incertidumbre energética, EVO Auto España refuerza su apuesta por el GLP como solución de movilidad sostenible, a través de su tecnología Thermohybrid gasolina-GLP. Esta propuesta combina eficiencia, ahorro y una autonomía superior a los 1.000 km, además de permitir la obtención de la etiqueta ECO.

Presente en España desde hace poco más de un año, la compañía es la única que comercializa toda su gama SUV con tecnología Thermohybrid gasolina-GLP. Su portfolio, que cubre distintos segmentos, se refuerza con la incorporación del nuevo EVO CUATRO, un SUV urbano, accesible y pensado para el día a día, que además cuenta con etiqueta ECO.