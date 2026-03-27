El Cupra Tavascan más español da un paso al frente tras abandonar los aranceles

Cupra ha decidido dar un nuevo impulso al Tavascan con una ampliación de su gama y una actualización del interior y equipamiento. La novedad principal es la llegada de una nueva versión de acceso de 190 CV (140 kW) con batería de 58 kWh, en un momento que además parece bastante más favorable para el modelo.

Cupra Tavascan / Cupra

Esta puesta al día llega después de haber dejado atrás los aranceles aplicados a los coches eléctricos fabricados en China. Hasta ahora, este modelo soportaba un arancel antisubvención adicional del 20,7%, que se sumaba al 10% de arancel base de importación. Ese recargo extra ha quedado sin efecto para el Cupra Tavascan tras el acuerdo aceptado por Bruselas, aunque con condiciones como un precio mínimo de importación y ciertos límites de volumen. Por eso, esta actualización llega en un momento importante. No porque el coche cambie por completo, sino porque ahora Cupra puede ofrecerlo con más de margen comercial.

La nueva versión de acceso declara una autonomía de 435 kilómetros y admite carga rápida de hasta 135 kW, con un tiempo del 10% al 80% de unos 26 minutos. Esta variante hace al SUV eléctrico más accesible dentro de una gama que hasta ahora estaba formada por las versiones Endurance de 286 CV y VZ de 340 CV, ambas con batería de 77 kWh y hasta 552 kilómetros de autonomía WLTP en el mejor de los casos.

Interior del Cupra Tavascan / Cupra

Más allá de esa nueva motorización, Cupra también ha metido mano al interior. El Tavascan incorpora ahora un cuadro digital de 10,25 pulgadas y una actualización del sistema multimedia de 15 pulgadas, que pasa a funcionar con una base Android y añade tienda de aplicaciones. También recupera botones físicos en el volante, algo que muchos conductores agradecerán porque facilita el accionamiento de funciones básicas y recurrentes.

Hay además mejoras prácticas como la función One Pedal Driving, que en ciudad puede tener bastante sentido, también la tecnología V2L para alimentar dispositivos externos desde la batería del coche, y la Mobile Device Key, que permite usar el móvil como llave. A eso se suman nuevos puertos USB-C de 45 W delante y detrás, una base de carga inalámbrica recolocada y cambios en el sistema de climatización. En las versiones con batería grande también se incluye de serie el Launch Control, y el paquete de asistentes suma: cámara de visión 360, asistente de marcha atrás, Travel Assist 3.0 y una evolución del Emergency Assist.

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Pantallas del Cupra Tavascan / Cupra

Cupra no ha lanzado un coche nuevo, pero sí ha mejorado la propuesta del Tavascan en un momento especialmente favorable. Gana una versión de acceso, mejora el interior y suma nuevas funciones. Falta por conocer el precio en España de esta nueva variante y ver si todo esto se traduce en un impulso real en ventas, pero al menos el Tavascan llega ahora algo mejor colocado que hace unos meses.