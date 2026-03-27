La familia GS sigue creciendo, pero lo hace mirando hacia abajo… en cilindrada, que no en ambición. La nueva BMW F 450 GS llega para convertirse en la puerta de entrada al universo adventure de la firma alemana, una moto pensada para el carnet A2 que recoge el ADN de sus hermanas mayores y lo destila en un formato más accesible, ligero y, sobre todo, tremendamente utilizable.

Porque si algo ha sabido hacer BMW con esta F 450 GS es interpretar el momento actual del mercado. El llamado downsizing ya no es una tendencia, es una realidad. Y aquí encaja a la perfección una moto que declara 48 CV, pero que promete sensaciones mucho más allá de la cifra.

La BMW F 450 GS redefine el acceso al universo adventure / BMW

Nada más verla queda claro que estamos ante una GS con todas las letras. El diseño replica los códigos estéticos de la saga, con ese frontal presidido por la firma lumínica en forma de “X” y una silueta que transmite ligereza incluso en parado. La “flyline” conecta el pico delantero con una zaga estilizada que refuerza su carácter dinámico, acercándola visualmente a la imponente R 1300 GS.

Pero lo interesante llega cuando nos subimos a su grupo. La ergonomía ha sido uno de los pilares del desarrollo: manillar ancho y cercano, asiento a 845 mm y una triangulación que permite conducir con naturalidad tanto sentado como de pie. Aquí es donde empieza a sentirse esa dualidad tan buscada entre control y diversión.

La nueva BMW F 450 GS llega para convertirse en la puerta de entrada al universo adventure de la firma alemana / Maximilian Matzke

En marcha, el nuevo motor bicilíndrico en línea de 420 cc sorprende por carácter y suavidad. Entrega 48 CV y 43 Nm, cifras que sobre el papel pueden parecer contenidas, pero que cobran sentido cuando se combinan con un peso de apenas 178 kg. El resultado es una moto ágil, fácil de entender desde el primer metro y con una respuesta llena de matices gracias al cigüeñal calado a 135 grados, que le aporta personalidad y reduce vibraciones.

Uno de los elementos más llamativos es el embrague Easy Ride (ERC), una solución que elimina la necesidad de accionar la maneta en la mayoría de situaciones. Desde arrancar hasta cambiar de marcha o afrontar zonas complicadas fuera del asfalto, todo se simplifica. Es una tecnología que no solo mejora el confort, sino que también acerca la conducción a usuarios menos experimentados sin renunciar al control.

El nuevo motor bicilíndrico en línea de 420 cc sorprende por carácter y suavidad / Maximilian Matzke

A nivel dinámico, la F 450 GS apuesta por un chasis completamente nuevo con bastidor tubular de acero y una geometría compacta que prioriza la agilidad sin perder estabilidad. Las suspensiones KYB —con 180 mm de recorrido— y la rueda delantera de 19 pulgadas dejan claro que no es solo una trail de estética aventurera: quiere pisar tierra de verdad.

La electrónica tampoco se queda atrás. Modos de conducción (Rain, Road y Enduro), control de tracción, ABS Pro en curva, control del freno motor o el asistente de cambio rápido configuran un paquete muy completo para su categoría. Todo ello gestionado desde una pantalla TFT de 6,5 pulgadas, clara y bien integrada, que además añade conectividad y funciones prácticas en el día a día.

La ergonomía ha sido uno de los pilares del desarrollo: manillar ancho y cercano, asiento a 845 mm y una triangulación que permite conducir con naturalidad / Maximilian Matzke

En conjunto, la F 450 GS se siente como una moto honesta. No pretende impresionar con cifras desorbitadas, sino con una experiencia de conducción intuitiva, equilibrada y, sobre todo, divertida. Es de esas motos que invitan a salir sin plan, a enlazar curvas o a desviarse por ese camino de tierra que siempre has mirado de reojo.

¿El punto de mejora? Quizá, en esa búsqueda de accesibilidad total, algunos usuarios más experimentados podrían echar en falta un extra de carácter en la zona baja del motor o una respuesta más contundente en determinadas situaciones off-road exigentes. No es una limitación, pero sí el precio a pagar por su enfoque equilibrado y apto para todos. Hablando de precio, la BMW F 450 GS está disponible a partir de 7.390 euros.

La F 450 GS no solo amplía la familia GS: la hace más abierta, más lógica y, probablemente, más deseable que nunca / Maximilian Matzke

Con todo, BMW ha dado en el clavo. La F 450 GS no solo amplía la familia GS: la hace más abierta, más lógica y, probablemente, más deseable que nunca. Porque a veces, para disfrutar de verdad, menos es más.