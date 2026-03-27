3 consejos imprescindibles para poder viajar bien esta Semana Santa según la DGT

A lo largo de la Semana Santa muchos españoles van a desplazarse por las diferentes carreteras del país con sus vehículos estos días. Si tienes la suerte de poder irte algunos días a descansar y vas a coger tu vehículo a continuación te traemos 3 consejos clave que debes tener en cuenta para poder viajar sin tener sobresaltos.

1.Revisa bien tu vehículo

Es muy importante que revises tu coche correctamente para evitar los sustos cuando estás conduciendo, ya que muchas de las averías que se dan en los trayectos largos pueden ser evitadas con un correcto mantenimiento. Estas son las cosas en las que debes fijarte:

Neumáticos: es fundamental comprobar que la profundidad del dibujo de la banda de rodadura sea de al menos 1,6 mm .

de la banda de rodadura sea de al menos . Aceite: El aceite reduce el desgaste del motor y evita averías costosas.

y costosas. Pastillas de freno: deben cambiarse a tiempo para evitar daños en los discos y reducir el riesgo de accidente.

y reducir el riesgo de accidente. Escobillas: Es importante revisar y cambiar las escobillas y rellenar el líquido limpiaparabrisas para garantizar una visión clara.

2.Organízate con tiempo

Tanto a la ida como a la vuelta es importante organizar con tiempo los viajes, ya que, como ya sabrás, hay que parar al menos cada dos horas o 200 kilómetros conduciendo para poder descansar un poco. Por otra parte, los atascos son uno de los mayores problemas que puedes encontrarte en la carretera, sobre todo en el regreso de las vacaciones.

Para ello, lo mejor que puedes hacer es planificar correctamente tu ruta, estableciendo una serie de paradas, localizando alguna que otra gasolinera que pueda servirte para descansar o repostar. Con aplicaciones como Google Maps o Waze puedes consultar el estado del tráfico en tiempo real así como los distintos radares o alertas que hay en tu trayecto.

3.Cuidado con el equipaje

Para poder viajar sin problemas también es muy importante que tu maletero esté bien ordenado, y no por estética, sino por cuestiones de seguridad. A la hora de meter las maletas y otros elementos en el coche, es importante que todo esté bien sujeto para evitar cualquier tipo de movimiento durante el trayecto.

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En caso de frenada brusca si el equipaje del maletero no está bien fijado podría moverse hacia delante, causando daños graves en los ocupantes del vehículo. Los elementos más pesados deben ir abajo y debes evitar que tapen el cristal trasero para poder ver correctamente.