La ofensiva de Voge en el segmento de las 125 cc no se detiene. Tras el buen recibimiento de la 125R, la firma premium del Grupo Loncin sube un peldaño con la nueva 125RS, una naked que no solo crece en dimensiones, sino también en ambición. Más equipada, más tecnológica y con una presencia más rotunda, esta propuesta busca seducir tanto a quienes se inician como a aquellos usuarios que quieren algo más dentro del siempre competitivo octavo de litro.

Voge 125RS: Más grande, más madura y más tecnológica / Voge

A primera vista, la 125RS deja claro su planteamiento. El diseño evoluciona hacia una estética más agresiva, con un frontal afilado presidido por un faro full LED de corte futurista. No es solo una cuestión de estilo: la iluminación gana en intensidad y uniformidad, mientras que la animación dinámica de arranque aporta ese toque moderno que hoy marca diferencias en el escaparate.

Pero donde realmente se percibe el salto respecto a su hermana es en las proporciones. Con 2.020 mm de longitud y una distancia entre ejes superior, la 125RS transmite una sensación de moto “grande” poco habitual en la categoría. Esta mayor envergadura se traduce en una posición de conducción más espaciosa y natural, uno de sus grandes aciertos. El asiento, situado a 790 mm del suelo, permite llegar con facilidad, mientras que su diseño dividido mejora el confort tanto para el conductor como para el pasajero.

Voge 125RS: Más grande, más madura y más tecnológica / Voge

En marcha, la Voge 125RS apuesta por una receta conocida pero bien afinada. Su motor monocilíndrico DOHC de 124,8 cc entrega los 15 CV reglamentarios a 9.500 rpm, con un par de 12 Nm a 8.000 rpm. La respuesta es progresiva y suficientemente enérgica para el día a día, con una entrega que permite moverse con soltura en ciudad y defenderse con dignidad en carretera secundaria. La inyección electrónica, el cambio de seis velocidades y el embrague antirrebote contribuyen a una conducción suave y controlada, especialmente en reducciones.

Uno de los aspectos más interesantes es la incorporación de dos modos de conducción, normal y sport, una solución poco habitual en este segmento. No transforman radicalmente el carácter del motor, pero sí permiten adaptar la respuesta al entorno o al estilo de conducción, algo que se agradece especialmente en condiciones cambiantes.

Voge 125RS: Más grande, más madura y más tecnológica / Voge

La parte ciclo acompaña este planteamiento equilibrado. El chasis multitubular de acero, parcialmente visible, aporta rigidez y precisión, mientras que el basculante tipo banana no solo suma en el apartado estético, sino que también optimiza el conjunto al integrar el sistema de escape. En el tren delantero, la horquilla invertida de 35 mm mejora el tacto en frenada y cambios de dirección, mientras que el monoamortiguador trasero regulable en precarga permite ajustar ligeramente el comportamiento según las necesidades.

En términos de seguridad, Voge no se ha quedado corta. El sistema de frenos recurre a un disco delantero de 300 mm con pinza de doble pistón y un trasero de 220 mm, ambos asistidos por ABS. A esto se suma un control de tracción TCS desconectable, un elemento poco habitual en una 125 y que aporta un plus de confianza en superficies deslizantes o en condiciones adversas. Las llantas de 17 pulgadas, con neumáticos en medidas 110 delante y 150 detrás, refuerzan su aplomo y su vocación deportiva.

Voge 125RS: Más grande, más madura y más tecnológica / Voge

El apartado tecnológico es otro de los puntos fuertes. La pantalla LCD en color ofrece una lectura clara y completa, incluyendo funciones como la navegación simplificada Turn by Turn o la conectividad con el smartphone. Un equipamiento que sitúa a la 125RS por encima de la media del segmento y que encaja con esa idea de moto “grande” trasladada también al puesto de conducción.

En cuanto a la autonomía, los 15 litros de capacidad del depósito marcan diferencias. Sobre el papel, permite alcanzar hasta 500 kilómetros, una cifra poco habitual en la categoría y que refuerza su versatilidad más allá del uso urbano.

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Con todo, la Voge 125RS se posiciona como una de las propuestas más completas del segmento. Una moto fácil de conducir, con un plus de tamaño y presencia, bien equipada y con argumentos suficientes para destacar frente a una competencia cada vez más exigente. Estará disponible a partir de abril en negro mate y rojo mate por 3.088 euros, con cinco años de garantía y seguro a terceros incluido, una carta de presentación difícil de ignorar.