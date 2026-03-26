La Unión Europea acorta distancias con China en las ventas de coches eléctricos, según un estudio

China es uno de los mercados líderes en coches eléctricos. El parque chino supera los 25 millones de coches BEV, un 7,1% del total del país. En Estados Unidos, el total de coches eléctricos se acerca a los 4 millones, lo que representa un 1,3% del parque automovilístico general. En Europa, las cifras hablan de entre 9 y 10 millones de coches eléctricos, lo que se coloca entre un 3 y un 4% del total del parque.

Transport & Environment, la organización europea independiente enfocada en el transporte sostenible, ha publicado un nuevo estudio en el que, primero, apunta a las políticas europeas como principal factor de la diferencia en las penetración del coche eléctrico entre Europa y China. Según la organización, la Unión Europea y China estaban a la par en cuota de ventas de vehículos eléctricos en 2020. Sin embargo, la flexibilización de las normas europeas sobre emisiones de CO₂ a partir de 2022 "permitió que China tomara la delantera".

Ahora, con los objetivos planteados para 2025 y 2026, que T&E considera más ambiciosos, la Unión Europea puede recuperar terreno y acabar alcanzando a China en las cifras de ventas de coches eléctricos. De hecho, antes de 2030, la UE podría ponerse al nivel del país asiático. El estudio da solo tres años para alcanzar el ritmo marcado por China y desgrana los beneficios y las ventajas de esta tendencia.

Impacto económico

La transición hacia los coches eléctricos tiene un impacto económico significativo, empezando por la dependencia del petróleo. Se espera que las importaciones de petróleo de Europa alcancen los 300.000 millones de euros en 2026, con un sobrecoste de 80.000 millones debido a la crisis del petróleo. La adopción de vehículos eléctricos ya está reduciendo el consumo de petróleo: en 2025, los 8 millones de coches eléctricos en Europa evitaron la quema de aproximadamente 46 millones de barriles.

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Otro sector es el de la industria. Según el estudio, siete de cada diez vehículos eléctricos vendidos en Europa se fabrican localmente, lo que fortalece la industria automovilística del continente. China, sin embargo, sigue liderando a nivel mundial: produce el 60% de los coches eléctricos vendidos en todo el mundo y su capacidad de fabricación de baterías es veinte veces superior a la de Europa. Para competir, la industria europea está en plena transformación y se está aliando con empresas chinas y surcoreanas para aumentar la producción de baterías dentro de la UE.

Hacia la reducción de emisiones

El informe también muestra que la reducción de emisiones de carbono en Europa sigue siendo desigual. Países con altas ventas de VE, como Dinamarca y los Países Bajos, registran descensos significativos en contaminación vehicular. En cambio, España y otros países con adopción más lenta mantienen niveles elevados de emisiones y dependencia del petróleo.

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William Todts, director ejecutivo de T&E, subraya la importancia de acelerar esta transición: “Los vehículos eléctricos son la palanca definitiva para acabar con la dependencia de Europa del petróleo importado. No debemos suavizar la normativa de CO₂; al contrario, necesitamos acelerar para mantenernos en la carrera global de liderazgo en vehículos eléctricos”.