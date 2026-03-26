Por este motivo los neumáticos son tan importantes para ahorrar combustible

El aumento reciente del precio del combustible, en un contexto de inestabilidad internacional, está impactando directamente en el bolsillo de los conductores. Por eso, el pasado fin de semana entró en vigor una rebaja al 10% el IVA de combustibles, una bajada que supone un ahorro de 30 céntimos por litro de gasolina y 23 por litro de diésel.

Sin embargo, el gasto en carburante sigue siendo una de las principales preocupaciones para los conductores, que buscan formas de reducir su consumo. En este contexto, debes conocer la importancia del uso adecuado de los neumáticos como elemento clave de este ahorro.

La importancia del neumático

El neumático es el único punto de contacto entre el vehículo y la carretera, y su estado y características influyen directamente en el consumo de combustible y son un elemento de vital importancia para la seguridad. Una elección de producto adecuada, junto con un mantenimiento correcto, puede traducirse en un ahorro considerable a largo plazo.

El rol de los neumáticos en la eficiencia del combustible se basa principalmente en la resistencia a la rodadura, es decir, la energía que necesita el neumático para moverse. Cuanto menor es esta resistencia, menor es el esfuerzo del motor y, por tanto, menor el consumo de combustible, pudiendo mejorar la economía de combustible hasta en un 9%, mientras reducen las emisiones de CO2.

Los neumáticos premium están diseñados con compuestos y estructuras optimizadas que reducen esta resistencia sin comprometer la seguridad.

Además, la presión de inflado juega un papel clave. Circular con una presión inferior a la recomendada aumenta la resistencia a la rodadura, lo que obliga al motor a trabajar más y eleva el consumo. Mantener la presión correcta de los neumáticos por sí solo puede aumentar la eficiencia hasta en un 3%, mientras que una alineación y balanceo adecuados pueden añadir hasta un 2.2% en ahorros.

¿Qué neumático debes elegir?

Según explica Continental, la elección de un neumático premium frente a otras alternativas más baratas no solo mejora la eficiencia y una periodicidad menor de cambio, lo que supone un ahorro a largo plazo, sino que también contribuye a una mayor seguridad.

El mal mantenimiento de los neumáticos resulta en reemplazos frecuentes y mayores gastos de combustible, mientras que los neumáticos bien mantenidos pueden ahorrar a los conductores hasta 660 € durante su vida útil.

Cambiar de neumáticos de baja eficiencia (Clase G) a neumáticos de alta eficiencia (Clase A) puede ahorrar hasta 440 litros de combustible durante la vida útil de un neumático.