En este país las averías de los coches eléctricos han aumentado un 15% en 2025

Alemania lidera la Unión Europea en ventas de vehículos eléctricos. Este mercado ha experimentado un avance significativo, sobre todo durante el último año. Como consecuencia, también ha aumentado la demanda de servicios de asistencia en carretera. En concreto, en 2025 se registró un incremento del 15%en intervenciones respecto al total de 2024.

En un informe reciente de ADAC, el principal club automovilístico alemán, se analiza la cantidad de solicitudes de asistencia gestionadas a lo largo de 2025. En total, se atendieron 3.691.813 avisos, lo que representa un aumento del 1,6% en comparación con 2024, es decir, alrededor de 60.000 intervenciones más.

Coche en una grúa tras sufrir una avería / Freepik

Las asistencias a coches eléctricos suben un 15% en 2025.

El estudio señala que la mayoría de incidencias tuvieron su origen en problemas básicos. El más frecuente estuvo relacionado con la batería de arranque, responsable del 45,4% de los casos. A continuación se situaron averías en el sistema de alta tensión o en la gestión del motor. No obstante, los vehículos eléctricos también forman parte de este análisis.

El aumento del parque de vehículos eléctricos, junto con el paso del tiempo de estos modelos, provocó que en 2025 se alcanzara un máximo histórico en solicitudes de asistencia. De ese total, 50.445 correspondieron a coches de cero emisiones, lo que representa un crecimiento del 15% frente a las 43.678 registradas en 2024.

Una vez más, la mayoría de incidencias estuvieron relacionadas con la batería de arranque, que concentró cerca de la mitad de las intervenciones. Otro motivo habitual de asistencia fue el traslado de estos vehículos hasta el punto de recarga más próximo.

El informe de ADAC también indica que los vehículos híbridos enchufables requirieron un mayor número de intervenciones en 2025, con un total de 59.985 llamadas, lo que representa un incremento del 13% respecto al año anterior.

Coche parado en el arcén tras sufrir un fallo mecánico / Freepik

Desde 2022, ADAC amplió su cobertura a otros tipos de vehículos, incluyendo las bicicletas eléctricas. En 2025, estas registraron 19.455 asistencias, de las cuales el 72% se debió a pinchazos en las ruedas. Desde el inicio del programa, se han realizado aproximadamente 58.000 reparaciones. Curiosamente, el 1 de mayo fue el día con mayor actividad en este ámbito, alcanzando un récord de solicitudes.

El día con más solicitudes de asistencia durante 2025 fue el 29 de diciembre, cuando se registraron 18.588 llamadas, lo que equivale a atender una llamada cada cinco segundos. Por su parte, enero fue el mes con mayor número de averías, con 356.847 intervenciones a lo largo de sus 31 días. El récord histórico de asistencias totales corresponde a 2016, con 4.081.582 atenciones.

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Actualmente, ADAC es el club automovilístico más grande de Europa, con 22,7 millones de socios. En Alemania, cuentan con 1.700 empleados dedicados a los usuarios, apoyados por 550 empresas colaboradoras y unos 5.000 vehículos operativos. Debido al aumento de la demanda, en 2025 se incorporaron 181 nuevos trabajadores, de los cuales 146 fueron conductores de asistencia en carretera.