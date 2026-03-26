Nuevo Mercedes-Maybach Clase S, la evolución del lujo silencioso

El Mercedes-Maybach Clase S se renueva con una actualización que va más allá de lo estético y apunta directamente al corazón tecnológico del modelo. La gran novedad es la llegada de MB.OS, el nuevo sistema operativo de Mercedes-Benz, que debuta por primera vez en un Maybach y marca un cambio de etapa: el lujo ya no solo se mide en materiales o acabados, sino también en inteligencia digital.

Este sistema se combina con la cuarta generación de MBUX y un asistente virtual impulsado por inteligencia artificial capaz de mantener conversaciones complejas y aprender del usuario. En la práctica, esto se traduce en una experiencia más fluida e intuitiva, con funciones que evolucionan mediante actualizaciones remotas.

El interior del Mercedes-Maybach cambia. / Mercedes-Benz

Todo se integra en un interior rediseñado donde el MBUX Superscreen cobra protagonismo: una pantalla central de 14,4 pulgadas se acompaña de un cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas y otra pantalla de 12,3 pulgadas para el acompañante, todo bajo una misma superficie de cristal. A esto se suman dos pantallas traseras de 13,1 pulgadas, que refuerzan el enfoque en los pasajeros y que permiten, por ejemplo, atender videollamadas. Pese a este despliegue tecnológico, el conjunto mantiene la atmósfera clásica de la marca gracias a gráficos específicos y materiales como la madera de poro abierto.

El Maybach Clase S, electrificado

La electrificación es otro de los pilares de esta actualización. La gama de motores se ha revisado por completo con bloques de seis y ocho cilindros electrificados y tecnología mild-hybrid. En el S 580, el V8 desarrolla unos 537 CV, con un apoyo eléctrico adicional de 23 CV y hasta 750 Nm de par, mientras que en el S 680 el V8 evoluciona hasta los 612 CV, también con 23 CV extra, alcanzando 850 Nm. Algunos mercados afortunados que Mercedes-Benz no especifica, tendrán el Maybach Clase S con el V12 con esa misma potencia de 612 CV.

A ello se suma una versión híbrida enchufable, el S 580 e, que combina un seis cilindros revisado con un motor eléctrico y aumenta la potencia del sistema en unos 75 CV respecto a la generación anterior, además de ofrecer cerca de 100 kilómetros de autonomía eléctrica.

En las plazas traseras también hay nuevas pantallas con nuevas funciones. / Mercedes-Benz

En el apartado dinámico, Mercedes-Maybach refuerza su enfoque en el confort con una suspensión AIRMATIC que ahora anticipa el estado de la carretera gracias a datos en la nube, ajustando la amortiguación en tiempo real. A esto se añade un aislamiento acústico aún más cuidado.

Mantiene sus medidas, pero cambia por fuera

El diseño exterior también evoluciona, aunque sin romper con su identidad. La parrilla crece y puede incorporar iluminación, al igual que otros elementos como los emblemas, mientras que los faros introducen detalles en oro rosa. Son cambios sutiles, pero pensados para reforzar una presencia más tecnológica y contemporánea. En la misma línea, aparecen nuevas llantas de 20 y 21 pulgadas (incluida una opción forjada de 21 pulgadas con acabado dorado) con un sistema que mantiene la estrella siempre alineada, incluso en movimiento.

Por dimensiones, el modelo mantiene sus proporciones con más de 5,4 metros de longitud y una distancia entre ejes superior a los 3,3 metros, lo que explica el generoso espacio disponible en las plazas traseras. El maletero ronda los 500 litros de capacidad.

El Mercedes-Maybach Clase S mantiene sus medidas. / Mercedes-Benz

Dentro, además de la digitalización, hay una apuesta relevante por nuevos materiales. Por primera vez, el Clase S Maybach ofrece un interior sin cuero, con tejidos que combinan fibras recicladas y una estética cuidada, apuntando a la sostenibilidad sin renunciar al refinamiento.

La experiencia para los pasajeros traseros, clave en este tipo de berlinas, también evoluciona y no solo por las nuevas pantallas, que hacen del habitáculo un espacio más conectado y funcional. Las puertas automáticas y espacio refrigerado refuerzan el enfoque en el confort.

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El interior incluye nuevos materiales sostenibles. / Mercedes-Benz

El nuevo Mercedes-Maybach Clase S adapta el lujo que caracteriza a esta línea de berlinas a un contexto más digital y eficiente y, además, cada unidad puede ser única. El programa Bespoke refuerza la filosofía de exclusividad del Mercedes-Maybach Clase S con opciones prácticamente ilimitadas de colores, materiales y detalles a medida. Los clientes pueden personalizar su vehículo hasta el último elemento, desde la pintura hasta los acabados interiores, creando un Maybach que refleje plenamente su estilo y personalidad.