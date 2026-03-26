Geely Auto aterriza en España con el Starray EM-i y el E5: estos son sus precios

Como ya te comentamos hace unas semanas, Geely Auto ha aterrizado en España y lo ha hecho concretamente en Madrid, en los estudios de Netflix, donde ha realizado la presentación oficial de su lanzamiento comercial en el mercado español.

El encuentro, concebido como una puesta en escena inspirada en una premier cinematográfica, ha reunido a destacadas personalidades del sector de la automoción y de las relaciones institucionales entre China y España, así como representantes de otras marcas del Grupo Geely, partners y concesionarios.

Geely Auto aterriza en España con el Starray EM-i y el E5 / Geely Auto

Li Lei, Managing Director de Geely Auto Spain, ha liderado la presentación de la marca en la que se han mostrado los principales atributos tecnológicos (así como los precios) de los dos auténticos protagonistas de una noche mágica: los SUV electrificados Starray EM-i y Geely E5.

En paralelo al anuncio de los precios de lanzamiento y la composición de la gama, Geely Auto ha puesto en valor los acuerdos ya firmados con sus primeros concesionarios en España, con el objetivo de desplegar una red sólida y competitiva en términos de capilaridad, calidad de servicio y atención al cliente en los próximos meses.

Geely Starray EM-i

Con su combinación de gran autonomía, elevado confort interior, carga rápida y un sistema híbrido enchufable de última generación, el Starray EM-i se posiciona como una de las propuestas más completas y versátiles de su categoría para los conductores que buscan un SUV amplio, tecnológico y eficiente, capaz de afrontar tanto el día a día como los viajes de larga distancia con el máximo confort.

Su sistema de propulsión EM-i combina un motor de combustión de alta eficiencia de 1.5 litros de cilindrada y 73 kW (100 CV) con un motor eléctrico de 160 kW (218 CV), alcanzando una potencia máxima de sistema de 262 CV. Cuenta con dos opciones de batería, de 18,4 kWh y 29,8 kWh, que permiten recorrer hasta 184 km en modo eléctrico en ciclo urbano WLTP (136 km en ciclo combinado) y alcanzar una autonomía combinada de hasta 1.055 kilómetros.

Geely Starray EM-i / Geely Auto

Las versiones con batería de mayor capacidad pueden recuperar desde el 30 al 80% de capacidad en apenas 16 minutos, gracias a la carga rápida con corriente continua de hasta 60 kW.

La gama Starray EM-i en España se estructurará en tres acabados: PRO, asociado a la batería de 18,4 kWh; y PRO+ y MAX+, ligados a la batería de 29,8 kWh. Los precios de tarifa recomendados son los siguientes:

Starray EM-i PRO: 33.490 euros.

Starray EM-i PRO+: 35.990 euros.

Starray EM-i MAX+: 37.990 euros.

Con campañas promocionales y Plan Auto+, el Geely Starray EM-i PRO tiene un precio de lanzamiento para el mercado español desde 26.215 euros.

Geely E5

El Geely E5 representa la visión de Geely Auto sobre el SUV eléctrico moderno: un modelo espacioso, conectado y seguro, con una gran autonomía competitiva, una carga rápida muy práctica y un equipamiento de serie excepcional, pensado para facilitar el salto a la movilidad 100% eléctrica a un público más amplio, sin comprometer el diseño, confort ni tecnología.

Equipado con un motor eléctrico de 160 kW (218 CV), el Geely E5 cuenta con dos opciones de batería de 60,2 kWh y 68,4 kWh de capacidad, ofrece una autonomía en ciclo urbano WLTP de hasta 628 km (hasta 475 km en ciclo combinado) y admite carga rápida en corriente continua con una potencia de hasta 100 kW, lo que permite recuperar del 30 al 80% de capacidad de la batería en aproximadamente 20 minutos.

Geely E5 / Geely Auto

Al igual que el Starray EM-i, la gama del Geely E5 para el mercado español está articulada en tres niveles de acabado: PRO, disponible con la batería de 60,2 kW; y PRO+ y MAX+, asociados a la batería de mayor capacidad, con los siguientes precios de tarifa recomendados:

Geely E5 PRO: 37.490 euros.

Geely E5 PRO+: 39.990 euros.

Geely E5 MAX+: 41.990 euros.

Con campañas promocionales y Plan Auto+, el precio de partida del Geely E5 PRO en el lanzamiento al mercado español parte desde 27.485 euros (impuestos incluidos).

Ambos SUV ofrecen un equipamiento muy completo desde los acabados de entrada PRO y PRO+, que incluye un amplio paquete de asistentes de conducción (ADAS), climatizador automático con sistema de bomba de calor, acceso y arranque sin llave, asientos delanteros con ajuste eléctrico calefactados y ventilados, cuadro de instrumentos digital de 25,9 cm (10,2 pulgadas), pantalla multimedia HD de 39,1 cm (15,4 pulgadas), llantas de aleación de 18 pulgadas y carga bidireccional V2V / V2L para suministrar electricidad a dispositivos externos.

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Adicionalmente al equipamiento de las versiones PRO y PRO+ las versiones superiores MAX+ incorporan el techo solar panorámico, portón trasero de accionamiento eléctrico, asientos delanteros abatibles 180° y con función masaje, Head-up display, sensores delanteros de aparcamiento, equipo de sonido premium FLYME SOUND con 16 altavoces y llantas de 19 pulgadas.