Combustibles
Así puedes saber cuál es la gasolinera más barata de toda Catalunya, en cuestión de un minuto
El mapa de Datadista ofrece los precios actualizados al minuto de los combustibles, desde gasolina 95 a gasóleo B, en las diferentes estaciones de servicio de todo el país.
En los últimos días se ha hecho imprescindible consultar los precios antes de ir a la gasolinera a repostar. Desde principios de año, el coste de la gasolina y el diésel ha ido en aumento, una tendencia marcada por una serie de eventos internacionales que han culminado con el estallido de la guerra en Irán.
Con precios en algunos momentos y zonas rozando e incluso por encima de los dos euros al litro, el coste de llenar el depósito de combustible se ha encarecido entre 10 y 16 euros, según diferentes informes.
Existen diferentes herramientas para saber qué gasolinera sirve el combustible más económico y hay un mapa que asegura tener los precios actualizados al minuto. Se trata de Datadista.
El precio de los combustibles, por colores
Simplemente entrando en el enlace se podrá acceder a un mapa interactivo que recoge la ubicación de las diferentes gasolineras y estaciones de servicio repartidas por el territorio insular y peninsular. Para poder distinguir con facilidad los precios y cribar la búsqueda, Datadista utiliza un código de colores que va del azul al rojo, desde el más económico hasta el más costoso.
Así, a la hora de cuadrar la zona en la que se quiere repostar, simplemente habrá que ir filtrando la selección por colores. Una vez que cerca de la ubicación deseada se encuentre un punto en azul, para saber de qué gasolinerase trata solo hay que pinchar en el punto que indica dónde se encuentra. Por ejemplo, en Barcelona, hay varias gasolineras con la gasolina 95 barata, siendo una de ellas el Alcampo de Sant Adrià del Besòs, a 1,337 euros el litro.
Para cambiar el tipo de combustible, simplemente hay que seleccionar en la parte de arriba de la página si se quiere saber el precio de la gasolina 95, la 98, o el gasóleo A o B. En este caso, la misma gasolienra del Alcampo ttiene un precio de 1,604 euros al litro, al igual que la estación de servicio de Bonarea de Badalona.
Además de este mapa interactivo, también se pueden consultar otras páginas que actualizan la información a diario como dieselogasolina.com, donde se recogen las estaciones de servicio más baratas y se pueden buscar por provincia o por combustible.
- La 'mili' podrá computar para la jubilación: tribunales abren la puerta a revisar pensiones y sumar hasta un año de cotización
- Santi (Abascal) y Juanma (Moreno Bonilla), dos chicos de Nuevas Generaciones cuyos caminos se entrelazan
- ¿Quién es Noelia Castillo Ramos, la joven que morirá el jueves 26 de marzo tras solicitar la eutanasia?: La historia detrás de la tragedia
- La madre del bebé de seis semanas víctima de abusos es enfermera de Traumatología Vall d'Hebron y se sometió a un tratamiento de reproducción asistida
- Los mayores de 55 años se consolidan como motor económico: son la generación con más renta y consumo privado
- “Me quedan cuatro días”: la última entrevista de Noelia en ‘Y ahora Sonsoles’ antes de su eutanasia
- El Ejército emplazará un nuevo grupo de lanzamisiles Patriot ante el Estrecho de Gibraltar
- Audiencias TV ayer | Telecinco consigue asentar sus concursos y firma máximos históricos con '¡Allá tú!' y 'El precio justo