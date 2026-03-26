Así puedes saber cuál es la gasolinera más barata de toda Catalunya, en cuestión de un minuto

En los últimos días se ha hecho imprescindible consultar los precios antes de ir a la gasolinera a repostar. Desde principios de año, el coste de la gasolina y el diésel ha ido en aumento, una tendencia marcada por una serie de eventos internacionales que han culminado con el estallido de la guerra en Irán.

Con precios en algunos momentos y zonas rozando e incluso por encima de los dos euros al litro, el coste de llenar el depósito de combustible se ha encarecido entre 10 y 16 euros, según diferentes informes.

Existen diferentes herramientas para saber qué gasolinera sirve el combustible más económico y hay un mapa que asegura tener los precios actualizados al minuto. Se trata de Datadista.

Mapa de Datadista con los precios de los combustibles. / .

El precio de los combustibles, por colores

Simplemente entrando en el enlace se podrá acceder a un mapa interactivo que recoge la ubicación de las diferentes gasolineras y estaciones de servicio repartidas por el territorio insular y peninsular. Para poder distinguir con facilidad los precios y cribar la búsqueda, Datadista utiliza un código de colores que va del azul al rojo, desde el más económico hasta el más costoso.

Así, a la hora de cuadrar la zona en la que se quiere repostar, simplemente habrá que ir filtrando la selección por colores. Una vez que cerca de la ubicación deseada se encuentre un punto en azul, para saber de qué gasolinerase trata solo hay que pinchar en el punto que indica dónde se encuentra. Por ejemplo, en Barcelona, hay varias gasolineras con la gasolina 95 barata, siendo una de ellas el Alcampo de Sant Adrià del Besòs, a 1,337 euros el litro.

Mapa de Datadista / .

Para cambiar el tipo de combustible, simplemente hay que seleccionar en la parte de arriba de la página si se quiere saber el precio de la gasolina 95, la 98, o el gasóleo A o B. En este caso, la misma gasolienra del Alcampo ttiene un precio de 1,604 euros al litro, al igual que la estación de servicio de Bonarea de Badalona.

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Además de este mapa interactivo, también se pueden consultar otras páginas que actualizan la información a diario como dieselogasolina.com, donde se recogen las estaciones de servicio más baratas y se pueden buscar por provincia o por combustible.