Furgonetas
Ford presenta la Transit City, su nueva furgoneta eléctrica
Cuenta con tres versiones de carrocería, con todo lo esencial de serie para que pasarse a la movilidad eléctrica sea sencillo y eficiente
Desde que salió al mercado la primera Ford Transit en 1965, la gama de la ya legendaria familia de furgonetas ha evolucionado continuamente para ayudar a los clientes a afrontar todos los retos que les plantea el trabajo.
Hoy en día, sin embargo, esos retos no se limitan a transportar cargas más grandes y pesadas. Los operadores de vehículos comerciales en las ciudades -que forman parte de un sector impulsado por estos vehículos y que aporta más de un billón de euros al PIB europeo- ahora también deben tener en cuenta factores como las zonas de bajas emisiones, el aumento de los costes y las restricciones operativas, sin dejar de realizar las entregas a sus clientes.
Por ello, un nuevo miembro se ha unido a la emblemática familia Transit, enfocada en maximizar la eficiencia y minimizar los costes: la nueva Ford Transit City.
Carga y carrocerías
La parte más importante de cualquier vehículo comercial es la zona de carga. La Ford Transit City ofrece tres estilos de carrocería, diseñados específicamente para satisfacer las necesidades de los clientes urbanos:
- Van L1H1: una configuración compacta ideal para calles estrechas y zonas de carga congestionadas. Capaz de transportar tres europalés y cargas útiles de hasta 1.085 kg.
- Van L2H2: una variante de gran capacidad con 8,5 m3 de volumen de carga, una carga útil de hasta 1.275 kg y una longitud de carga de más de 3.000 mm3.
- Chasis-cabina: ideal para furgonetas de reparto o furgonetas con laterales abatibles para operadores municipales y empresas de servicios públicos.
Además, todos los modelos ‘van’ vienen de serie con un revestimiento de carga duradero, molduras interiores de media altura y puntos de amarre.
La versión chasis-cabina de la Ford Transit City se ha diseñado poniendo atención a todos los detalles. El motor montado en la parte delantera maximiza el potencial de la conversión; los largueros del bastidor están optimizados para facilitar la construcción de la carrocería y el acceso; y las lecciones aprendidas con la Ford E-Transit en su versión chasis-cabina han ayudado a optimizar los patrones de tornillos, estandarizar las conexiones eléctricas y definir zonas sin taladrar para que la conversión sea lo más eficiente posible.
Electrificación rentable
En un vehículo eléctrico, la batería es lo que determina el coste, el peso y la autonomía. La Ford Transit City ofrece una recarga útil competitiva y autonomía suficiente para una jornada de trabajo; y todo ello, a un precio muy atractivo.
Los datos de miles de vehículos eléctricos conectados de Ford Pro revelaron que el 90% de las furgonetas del segmento de la Ford Transit City recorren de media menos de 110 kilómetros al día.
La capacidad útil de la batería es de 56 kWh y su composición química de fosfato de hierro y litio (LFP) ayudan a maximizar la rentabilidad y la durabilidad, al tiempo que ofrece una autonomía de hasta 254 km. Estos son los rendimientos de la recarga:
- Recarga de CA de 11 kW: del 10 al 80 % en aproximadamente 4,5 horas.
- CC de 87 kW (potencia máxima), 67kW (potencia media): del 10 al 80 % en aproximadamente 33 minutos.
- Añade unos 50 km de autonomía en 10 minutos con un cargador rápido.
Desde Ford se han centrado en ofrecer una furgoneta rentable que siga siendo segura y cómoda para los conductores, y que cumpla con su cometido para las flotas.
Un repartidor puede subir y bajar del vehículo más de 200 veces al día, por lo que cada Ford Transit City cuenta con un asiento del conductor calefactado, arranque sin llave y pantalla táctil de 12 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto.
Además, también cuenta con un conjunto de sistemas para ayudar a los conductores a lidiar con calles concurridas y estrechas:
- Frenado automático de emergencia
- Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
- Cámara de visión trasera
- Control de crucero adaptativo
- Aviso de salida de carril
Los pedidos de la Ford Transit City se abrirán en el segundo trimestre, y los primeros modelos deberían estar en los Centros Transit a finales de año.
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