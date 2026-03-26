España podría evitar casi 160 fallecidos al año en accidentes gracias al ABS

España podría evitar hasta 158 muertos al año en accidentes de tráfico si todos los vehículos del parque circulante incorporasen el sistema antibloqueo de frenos (ABS), según un análisis de Bosch basado en la antigüedad del parque español y en los datos de siniestralidad de la Dirección General de Tráfico (DGT). En concreto, según este estudio, en España todavía existen cerca de ocho millones de vehículos, entre turismos, furgonetas, motocicletas y ciclomotores que carecerían del sistema antibloqueo de frenos ABS.

En el caso de coches y furgonetas son la mayoría de los que cuentan con más de 25 años de antigüedad, ya que el ABS se hizo obligatorio para este tipo de vehículos en la UE en el año 2004. Respecto a las motocicletas, se contabilizan aquellas con una antigüedad superior a los 10 años, ya que, en este caso, el ABS se hizo obligatorio en la UE en el año 2017 para todas las motos de cilindrada superior a 125 cc. En total, estos vehículos antiguos supondrían el 23% de un parque circulante formado por 34 millones de vehículos.

Del total del parque de motos y ciclomotores, el 71,6% no cuenta con ABS / Bosch

¿Cuántos accidentes se podrían evitar con el ABS?

En España, en 2024 se produjeron cerca de 84.000 accidentes con víctimas de coche y furgoneta (heridos y fallecidos). De esos 84.000 accidentes, en casi 10.500 accidentes -teniendo en cuenta la antigüedad del parque actual- estarían involucrados coches y furgonetas sin ABS. Según datos de la Comisión Europea, el ABS podría reducir en torno a un 10% los accidentes de tráfico en aquellos vehículos que no disponen del sistema.

Aplicando esta estimación al parque actual, cada año se podrían evitar en España alrededor de 1.050 accidentes con víctimas si todos los coches y furgonetas contaran con ABS. En el caso de las motos y ciclomotores, el porcentaje de vehículos sin ABS mucho mayor (el 71,6%), lo que supondría que, de los más de 28.000 accidentes de moto con víctimas, unos 20.000 corresponderían a vehículos sin ABS, por lo que se podrían evitar cerca de 8.000 accidentes (hasta el 40% según diferentes estudios).

Por tanto, de los casi 112.000 accidentes con víctimas de coches, furgonetas y motos, en más de 30.500 estarían involucrados vehículos sin ABS y más de 9.000 accidentes con víctimas se podrían haber evitado de contar con ABS.

Cerca de 340 personas habrían fallecido en un vehículo sin ABS

En cuanto a los fallecidos, en 2024 murieron en las carreteras españolas un total de 787 personas en accidentes de coche y furgoneta. Continuando con las estadísticas anteriores, 98 personas, el 12,5%, podrían haber fallecido en un accidente sin ABS.

Por tanto, si se recuperan las estadísticas de que el ABS podría reducir el 10% el número de víctimas, tendríamos que cada año se podrían evitar hasta 10 fallecidos en accidente de coche y furgoneta por no llevar el sistema antibloqueo de ruedas. Y en relación con el número de víctimas mortales en moto, la reducción de la siniestralidad sería mucho mayor.

En este sentido, del total del parque de motos y ciclomotores, el 71,6% no cuenta con ABS. De ahí que, del total de fallecidos, alrededor de 342 personas murieron en una moto o ciclomotor sin ABS. En este sentido, como el ABS en motos podría evitar hasta el 40% de los accidentes mortales, se podrían evitar hasta 137 fallecidos al año.

ABS, casi 50 años evitando accidentes y salvando vidas

El ABS es un dispositivo de seguridad activa que evita que las ruedas de un vehículo se bloqueen durante una frenada de emergencia. Su función principal en coches y furgonetas no es solo detener el vehículo, sino permitir que el conductor mantenga el control de la dirección para poder esquivar obstáculos mientras frena a fondo.

Además, en la mayoría de las superficies, evita el deslizamiento incontrolado, ayudando a detener el coche en menos distancia que con las ruedas bloqueadas. El ABS fue lanzado al mercado por Bosch en 1978 y se hizo obligatorio en la UE en el año 2004.

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Mientras que en un coche el bloqueo de las ruedas provoca un derrape, en una moto compromete la verticalidad del vehículo. Así, el ABS permite frenar a fondo en superficies mojadas o con gravilla sin que la moto "se vaya de lado".