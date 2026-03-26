Alexander von Scheidt, director Comercial y de Marketing de Alphabet: “El sector está en un momento decisivo”

El sector del renting en España atraviesa un proceso de metamorfosis profunda, donde el vehículo ha dejado de ser un simple activo para convertirse en el eje de una estrategia de digitalización y sobre todo sostenibilidad. En este escenario de cambio constante, Alphabet se ha consolidado como un referente de evolución sostenida, cerrando ejercicios con cifras históricas y apostando por un modelo personalizado para todos sus clientes.

Al frente de esta estrategia comercial se encuentra Alexander von Scheidt, director Comercial y de Marketing de Alphabet desde finales de 2024, quien analiza los retos de un mercado que vira hacia las motorizaciones alternativas y las flotas flexibles.

-¿Qué balance hace del sector del renting en España y cuáles son los principales retos que marcarán su evolución en los próximos años?

-El sector está en un momento decisivo. El modelo tradicional de renting ha sido un éxito y ha crecido de forma muy notable en los últimos años hasta cifras récord, pero ahora está siendo redefinido por las macrotendencias de sostenibilidad y digitalización, que nos permiten crear nuevas oportunidades para nuestros clientes. El sector ya ha reaccionado y estamos impulsando estos cambios en la movilidad: uno de cada dos vehículos matriculados en renting ya es de motorizaciones alternativas.

Por otra parte, el mercado está creciendo hacia flotas más pequeñas y cada vez más personas físicas y particulares se ven atraídos por las ventajas del renting, por lo que habrá que adaptar y flexibilizar la oferta para cumplir con sus expectativas.

-Para Alphabet el 2025 fue un año muy significativo. ¿Qué balance haces del cierre de tu primer año como director comercial?

-El balance es muy positivo. Fue un año de consolidación y crecimiento en un contexto económico y operativo cambiante. Cerramos el ejercicio con cifras históricas para la compañía, lo cual, si echamos la vista atrás, no responde a un crecimiento puntual, sino a una evolución sostenida y equilibrada del negocio.

Estos resultados nos confirman que estamos trabajando en la dirección adecuada y que el equipo está trabajando con exigencia, enfocado en el cliente y con una visión clara de futuro.

El sector del renting en España atraviesa un proceso de metamorfosis profunda / Alphabet

-En este contexto de incertidumbre económica y regulatoria, ¿qué factores marcan el crecimiento de Alphabet y en qué se diferencia su evolución de la del conjunto del sector?

-Alphabet está creciendo porque hemos sido consistentes en nuestro enfoque hacia el cliente y en cómo convertimos sus necesidades en soluciones: nuestra diferencia está en adaptarnos y en resolver mejor.

Por ejemplo, nos hemos centrado en desarrollar soluciones específicas, como nuestra herramienta Alphabet Carbon Manager para gestionar la descarbonización de las flotas o la introducción de la inteligencia artificial y facilitar el reporting de emisiones con Alphabet Assistant.

-¿Dónde cree que se va a jugar realmente la competitividad entre operadores de renting en los próximos años: precio, servicio, tecnología o acompañamiento estratégico?

-En mi opinión, la clave está en ser capaz de comprender qué necesita cada cliente para poder ofrecerle, en cada caso, la combinación más adecuada de esas cuatro variables. El mercado ha madurado y el factor diferencial está cada vez más en ofrecer un servicio personalizado y adaptado, que aporte valor añadido al cliente y lo acompañe en la toma de decisiones.

El balance es muy positivo. Fue un año de consolidación y crecimiento en un contexto económico y operativo cambiante Alexander von Scheidt — Director Comercial y de Marketing de Alphabet

-Cuando hablan con responsables de flotas, ¿cuáles son hoy los miedos reales que más pesan en la toma de decisiones? ¿existe más temor a equivocarse en la transición a la electromovilidad que a asumir el coste de no cambiar?

-Nuestro Estudio de Monitorización de Emisiones de Flotas (EFEM), que pregunta directamente a los gestores de flotas, nos da una radiografía muy clara de los desafíos a los que se enfrentan. El 59% admite sentirse poco o nada informado para abordar la electrificación y sus preocupaciones son muy concretas: la autonomía de los vehículos y la infraestructura de recarga.

Sin embargo, estamos viendo ya un cambio de actitud en el mercado. Los eléctricos son cada vez menos desconocidos y sus prestaciones en términos de autonomía y experiencia cada vez son más equiparables a los vehículos de combustión. Esa evolución de los vehículos y la buena experiencia de los usuarios hace que disminuya la incertidumbre Nuestro trabajo es demostrar que una transición bien estructurada no es un salto al vacío, sino un paso estratégico y seguro hacia la eficiencia de las flotas y el cumplimiento normativo.

-¿Cómo acompaña Alphabet a las empresas para que estas decisiones no se perciban solo como una inversión tecnológica, sino como una decisión estratégica de negocio?

-Cada empresa tiene unas necesidades y prioridades distintas. Hay empresas que no necesitan más opciones tecnológicas, sino claridad para decidir qué soluciones tienen sentido para su negocio. Otras tienen clara la línea a seguir, pero no disponen de las herramientas.

Por eso trabajamos caso por caso e integramos las necesidades de cada cliente en nuestro servicio, de manera que no existen dudas porque el cliente tiene claro que cada recomendación está alineada con su estrategia de negocio.

-Ahora que el marco de la Ley de Movilidad Sostenible está algo más asentado, ¿qué papel debe jugar un operador de renting para ayudar a sus clientes en este entorno?

-Sabemos por la nueva edición de nuestro estudio anual del Foro de Movilidad que solo uno de cada tres españoles conoce la nueva Ley de Movilidad Sostenible, y ese desconocimiento genera dudas, por lo que existe una necesidad de estar mejor informado.

Por tanto, el papel de una empresa como Alphabet es aportar seguridad y certidumbre sobre el panorama regulatorio para que nuestros clientes puedan aprovechar todas las posibilidades dentro del marco normativo, además de garantizar la máxima flexibilidad a través de soluciones que permitan la adaptación sin comprometer la operativa o la inversión.

Alphabet está creciendo porque hemos sido consistentes en nuestro enfoque hacia el cliente y en cómo convertimos sus necesidades en soluciones Alexander von Scheidt — Director Comercial y de Marketing de Alphabet

-En el caso de las pymes, ¿cómo puede la movilidad convertirse en una ventaja competitiva real en términos de liquidez, eficiencia y atracción de talento?

-Para una pyme, la movilidad es una palanca de crecimiento muy potente y el renting optimiza su gestión operativa y económica. En términos de liquidez, el renting es una herramienta financiera de primer nivel, ya que transforma una gran inversión en un gasto operativo controlado, optimizando recursos para destinarlos al negocio.

En términos de eficiencia, externalizar la gestión de la movilidad supone un ahorro directo de tiempo y costes, eliminando imprevistos y simplificando gestiones administrativas. Además, en un entorno donde impera la “guerra por el talento”, ofrecer como beneficio un vehículo de empresa moderno, seguro y sostenible es un argumento decisivo para atraer y retener a profesionales.

-¿Cuáles son los riesgos económicos y operativos de mantener flotas obsoletas o poco eficientes?

-A corto plazo, significa costes operativos más altos en combustible y mantenimiento, además de un compromiso de la seguridad de los conductores. A medio plazo, implica enfrentarse a multas y sanciones por incumplir normativas de emisiones, o incluso a la prohibición de acceder a zonas clave para el negocio. Y a largo plazo, el riesgo es reputacional y competitivo.

Sin embargo, en Alphabet consideramos que nuestro papel es el de otorgar al cliente el poder de elegir con libertad el camino que mejor se adapte a su realidad. Si adaptas tu flota al ritmo adecuado, la movilidad se transforma en una ventaja competitiva.

-Muchas empresas ya disponen de datos y telemetría, pero no los explotan. ¿Por qué ocurre esto y qué se pierde por no hacerlo?

-Es un desafío que tenemos identificado. Según nuestro último estudio EFEM, el 52% de los gestores de flotas se siente abrumado por la sobrecarga de datos y la dificultad para integrarlos, mientras que solo el 21% de las empresas en España utiliza herramientas digitales para gestionar activamente sus emisiones. Esto ocurre por falta de tiempo, de recursos y, sobre todo, de herramientas que conviertan esos datos en información útil.

Al no explotar los datos, se pierden oportunidades de ahorro y optimización. Por eso, el futuro pasa por soluciones que permitan una gestión centralizada e integral de la movilidad y que incorporen las últimas tecnologías. En Alphabet trabajamos constantemente en mejorar la integración de datos en tiempo real en nuestro ecosistema de gestión, algo que repercute directamente en la eficiencia, el coste y la sostenibilidad de las flotas.

El sector está en un momento decisivo. El modelo tradicional de renting ha sido un éxito y ha crecido de forma muy notable en los últimos años hasta cifras récord Alexander von Scheidt — Director Comercial y de Marketing de Alphabet

-Con la entrada de nuevos actores y modelos de movilidad, ¿qué cree que seguirá haciendo relevante al renting tradicional dentro de diez años?

-Creo que la propuesta fundamental de valor que aportamos será aún más necesaria en un futuro más complejo. El "renting tradicional" sigue evolucionando hacia un servicio de gestión de movilidad integrada, capaz de juntar en un solo lugar desde la gestión de los propios vehículos y sus datos hasta servicios complementarios como mantenimiento, logística o seguros y cada vez con más servicios y posibilidades en el entorno digital. En ese escenario, la orientación al cliente seguirá siendo fundamental para comprender sus necesidades y lograr que el servicio cumpla con sus expectativas.

-¿Qué decisión estratégica tomada en los últimos años en Alphabet considera más acertada?

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-Una de las decisiones estratégicas más acertadas ha sido, sin duda, la creación de Alphabet Consulting, el servicio que mejor nos permite adaptarnos a las necesidades del cliente. Este movimiento no fue solo el lanzamiento de un nuevo servicio, sino la materialización de una filosofía de foco en el cliente que ya estaba integrada en la cultura y la identidad de Alphabet. Esto nos ha llevado a aumentar el nivel de la conversación con nuestros clientes para ofrecerle soluciones más personalizadas, más precisas y más alineadas con la realidad de su negocio.