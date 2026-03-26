La Bugatti Factor One traslada el ADN de los hiperdeportivos a una bicicleta radical

No es habitual que una marca como Bugatti se adentre en el terreno de las bicicletas, pero cuando lo hace, lo hace a lo grande. La Bugatti Factor One nace de la colaboración con Factor Bikes, un fabricante especializado en bicicletas de alto rendimiento que diseña y produce sus propios cuadros, con la intención de llevar las prestaciones de los hipercoches al mundo del ciclismo.

Bugatti Factor One / Bugatti

Ambas compañías comparten una filosofía similar. En competición, ya sea sobre cuatro ruedas o sobre dos, la diferencia entre ganar y perder suele medirse en detalles mínimos. Por eso el desarrollo de la bicicleta Bugatti Factor ONE se ha basado en la premisa de que cada solución técnica debe aportar una ventaja real y medible.

Uno de los aspectos más interesantes de esta bicicleta de alto rendimiento es que no se ha diseñado bajo las restricciones habituales de la normativa UCI, el organismo que regula el ciclismo profesional. Esa libertad ha permitido explorar soluciones aerodinámicas menos convencionales, como una horquilla delantera más ancha y perfiles optimizados para reducir la resistencia al aire.

Bugatti Factor One / Alibiev.A

El resultado es un cuadro con una presencia fura de lo habitual, caracterizado por la aerodinámica y la rigidez estructural. Según la propia marca, cada superficie ha sido trabajada con precisión para mejorar la eficiencia a alta velocidad y mantener un comportamiento estable en condiciones exigentes. La construcción en carbono ha sido afinada para maximizar la rigidez torsional y la transferencia de potencia, al tiempo que mantiene un nivel de absorción suficiente para mejorar la calidad de rodadura.

El lenguaje de diseño también juega un papel importante en la Bugatti Factor One, con una pintura en dos tonos inspirada en los modelos de la marca. No es solo una cuestión estética, sino una forma de conectar visualmente esta bicicleta con el universo Bugatti.

Bugatti Factor One / Bugatti

Además del cuadro, varios componentes han sido diseñados o adaptados específicamente para este modelo, desde el sillín hasta los discos de freno, los platos o los neumáticos, todos ellos pensados para optimizar el rendimiento.

Uno de los elementos más destacados son las ruedas Black Inc Bugatti Hyper 62, concebidas como el equivalente ciclista de unas llantas de alto rendimiento. El conjunto pesa 1.298 gramos y utiliza un perfil de 62 milímetros optimizado para mantener la velocidad de forma sostenida, combinando eficiencia aerodinámica con estabilidad frente al viento lateral.

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Bugatti Factor One / Bugatti

La Bugatti Factor One no es un producto pensado para el gran público. La producción estará limitada a 250 unidades numeradas en todo el mundo, una cifra que refuerza su carácter exclusivo y la sitúa claramente en el terreno del coleccionismo y la alta gama. Nos hemos quedado con las ganas de saber su porecio, pero lo más probable es que se nos escape del presupuesto.