Curiosidades
Así es la señal que identifica los carriles VAO que debes respetar
Descubre quién puede usar estos carriles, dónde se encuentran en España y las sanciones por no respetarlos
Elena Castellano
En España, cada vez es más común ver señales que indican carriles exclusivos para determinados vehículos. Uno de los más recientes es el que muestra un rombo blanco sobre fondo azul. Aunque parezca nuevo, este sistema ya se emplea desde hace años en varios países con el objetivo de mejorar la circulación y reducir la contaminación urbana.
Los carriles VAO (Vehículos de Alta Ocupación) están pensados para fomentar el uso compartido del coche y disminuir la congestión en las horas punta. Esto significa que no cualquier vehículo puede circular por ellos: normalmente se permite el acceso a coches con más de un ocupante, motocicletas y determinados vehículos especiales, como taxis, autobuses, ambulancias y, en algunos casos, coches eléctricos o híbridos según la normativa local.
Dónde se encuentran y cómo se identifican
Estas señales aparecen tanto en paneles verticales como pintadas en la calzada. Su presencia es más habitual en los accesos a grandes ciudades como Madrid o Barcelona, aunque poco a poco se extienden a otras vías urbanas y autopistas.
El horario de uso de los carriles VAO puede variar, generalmente coincidiendo con los momentos de mayor tráfico, por lo que es importante prestar atención a las indicaciones locales.
Riesgos y sanciones por no respetar el carril VAO
Ignorar estas señales puede traer consecuencias económicas. Circular por un carril VAO sin cumplir los requisitos establecidos puede implicar multas de hasta 200 euros, dependiendo de la ciudad. A diferencia de otras infracciones, normalmente no conlleva pérdida de puntos en el carnet de conducir.
La vigilancia de estos carriles es frecuente, mediante controles directos o cámaras, por lo que es recomendable respetar siempre las indicaciones para evitar sanciones.
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- “Me quedan cuatro días”: la última entrevista de Noelia en ‘Y ahora Sonsoles’ antes de su eutanasia
- Tres días de chollazos en marcas: así es el macro outlet que se instala de viernes a domingo en Cornellà
- Todas las gasolineras de España tendrán que colgar un cartel para publicitar las rebajas de impuestos del Gobierno
- Noelia accederá a la eutanasia este jueves tras ganar una batalla judicial de más de 20 meses
- Revolución en 'Bailando con las estrellas': Telecinco potencia el talent con importantes cambios, nuevo presentador y releva a Bulldog TV como productora
- Novedades en la TDT: llega un nuevo canal y otros dos cambian para poder verse en Youtube
- Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Próximo