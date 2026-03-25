Seat empieza a ensamblar baterías en la planta de Martorell a dos semanas del lanzamiento del Cupra Raval

Paso a paso. La planta de Seat S.A.en Martorell sigue culminando su transfomación y esta misma semana ha iniciado la producción en serie de los sistemas de baterías que se empezarán a implantar en el nuevo Cupra Raval y el Volksawgen ID.Polo, los dos modelos 100% eléctricos que se fabricarán en la planta española.

El Raval será el primer modelo de la familia de coches eléctricos urbanos del Brand Group Core, que se basa en la plataforma MEB+ Small (un desarrollo exclusivo para la fábrica española), y que será presentado el próximo día 9 de abril y que contará la presencia del CEO del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, además del de Seat, Markus Haupt.

Planta de ensamblaje de baterías de Seat S.A. en Martorell / Seat

La planta de ensamblaje de sistemas de baterías tiene capacidad para producir 1.200 baterías diarias (una cada 45 segundos, según afirma la compañía) y el tope productivo anual es de 300.000 unidades. Esta instalación, pionera en España, está ubicado a 600 metros de la nueva línea de producción del Raval, y los packs de baterías llegarán hasta allí forma automatizada (casi por precipitación) a través de un puente que enlaza los dos centros productivos.

Instalación modélica

En esta instalación se ensamblarán celdas de baterías procedentes de la gigafactoría que el Grupo Volkswagen está construyendo con Powerco en Sagunt (València), si bien de entrada recibirá celdas de baterías de la planta de Salzgitter (Alemania). La compañía ha invertido 300 millones de euros en la construcción de la planta de ensamblaje, que se erige sobre una superficie de 64.000 metros cuadrados. La instalación está enmarcada en el proyecto Future Fast Forward en el que el consorcio alemán ha invertido 10.000 millones de euros para electrificar sus modelos y sus plantas en lo que es la mayor inversión industrial de la historia de España.

Además de la solución única del puente de 600 metros entre instalaciones, la planta de ensamblaje de baterías cuenta con 11.000 paneles solares instalados en la cubierta, que abastecerán el 70 % de la energía eléctrica necesaria para el ensamblaje , lo que permite reducir la huella de carbono y garantizar una producción más sostenible y competitiva. A ello se suma un sistema de recogida de aguas con capacidad equivalente a tres piscinas olímpicas, reforzando el compromiso de la planta con la eficiencia de recursos y la sostenibilidad integral.

Planta de ensamblaje de baterías de Seat S.A. en Martorell / Seat

El sistema de batería MEB+ que se ha empezado a ensamblar en Martorell supone un paso adelante con la introducción de la celda unificada. Representa la plataforma tecnológica global del Grupo Volkswagen, que permite ofrecer velocidad, escala y flexibilidad de producción para las plantas del grupo en diferentes regiones y segmentos. Ofrece un diseño compacto de 'cell-to-pack' e incorpora el litio-ferrofosfato como química alternativa de celdas.

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El máximo responsable de la compañía, Markus Haupt, ha recalcado que "estamos ante un hito decisivo en la recta final de la transformación de nuestra compañía. Con el inicio de la fabricación de vehículos eléctricos, Martorell reforzará su posición como una planta totalmente flexible y preparada para liderar la transición de España hacia la electromovilidad a través de la fabricación de modelos eléctricos, híbridos y de combustión de alta eficiencia".