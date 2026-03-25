Lotus Emira V6 SE: más deportivo… y confortable

El Lotus Emira estrena versión V6 SE, que ofrece mejoras que afectan desde el rendimiento en conducción exigente hasta el confort en un uso cotidiano, manteniendo la receta clásica que se espera de un deportivo de la firma británica: motor central y una experiencia de conducción que prioriza las sensaciones al volante. Pero lo interesante es que, junto a ese carácter deportivo, el Emira busca también ser un coche utilizable a diario, algo que se aprecia en los ajustes realizados en aspectos como la climatización, la transmisión o la gestión térmica.

Interior del Lotus Emira / Lotus

Visualmente, el Emira sigue siendo muy reconocible, con proporciones musculosas y un perfil bajo que transmite deportividad en estado puro. Aun así, no renuncia a cierto grado de elegancia y practicidad.

La principal novedad de la gama es el Lotus Emira V6 SE, una versión que se apoya en el conocido motor de seis cilindros en ‘V’ de 3.5 litros sobrealimentado con 400 CV. Este propulsor se mantiene sin cambios en su base, pero ha sido afinado para mejorar la conexión entre coche y conductor, especialmente en la versión con cambio manual de seis velocidades.

Uno de los detalles más relevantes es la incorporación de un nuevo soporte de compresión para la caja manual, que permite realizar cambios de marcha más precisos y directos, algo que siempre ha sido una prioridad en la filosofía de la marca.

Detalle del frontal del Lotus Emira / Lotus

También se han introducido modificaciones en la calibración de los amortiguadores y en la alineación de las ruedas. El objetivo es doble: lograr una respuesta más inmediata cuando se conduce rápido y, al mismo tiempo, mejorar el confort en trayectos normales. El conductor puede elegir entre dos configuraciones de chasis y suspensión. El modo Tour busca el equilibrio entre rendimiento y comodidad, mientras que el modo Sport endurece ligeramente el conjunto para ofrecer un tacto más firme y preciso. Con esta configuración, el Emira V6 SE es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 4,3 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 290 km/h. En España, el Lotus Emira V6 SE tiene un precio que parte de 120.400 euros.

Mejoras en toda la gama Emira

Más allá de la nueva versión, Lotus ha aprovechado la actualización para introducir una serie de ajustes que benefician a todos los Lotus Emira, independientemente del motor elegido. Uno de los cambios más relevantes está en el sistema de refrigeración. La nueva canalización del circuito mejora el flujo hacia el radiador principal y hacia el radiador de aceite de la transmisión, lo que aumenta la capacidad de disipación térmica y, además, reduce el peso del vehículo. También se ha recalibrado el sistema de climatización para mantener una temperatura interior más estable en condiciones exigentes. A esto se suma la modificación del termostato del motor, cuya temperatura de apertura pasa de 65 a 75 grados, lo que contribuye a una mayor eficiencia térmica.

Lotus Emira / Lotus

En los modelos con transmisión DCT, la marca ha trabajado en la velocidad y suavidad de los cambios. El resultado son transiciones más rápidas entre marchas y una interacción más fluida entre el coche y el conductor, algo que se aprecia especialmente en conducción dinámica.

Dentro de la gama, el Lotus Emira Turbo representa la puerta de entrada al modelo. Está equipado con un motor de cuatro cilindros turboalimentado y una caja de cambios de doble embrague de ocho velocidades. En esta configuración, el coche es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 4,4 segundos. Esta versión está orientada a un uso cotidiano sin renunciar al carácter deportivo. El equipamiento de serie incluye sistemas de asistencia a la conducción como la Frenada Autónoma de Emergencia, el reconocimiento de señales de tráfico, el aviso de ángulo muerto y la detección de fatiga. En el apartado de confort, destacan los asientos con ajuste eléctrico de 12 posiciones, el sistema de audio de 190 W y la conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

Lotus Emira / Lotus

El precio del Lotus Emira Turbo en España arranca en 100.100 euros, mientras que la versión Turbo SE se sitúa en 112.300 euros.

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Personalización con el paquete Racing Line

Otra de las novedades es la introducción de la Racing Line, una opción estética pensada para quienes buscan un aspecto más deportivo sin modificar la base mecánica del coche. Este paquete añade una línea inferior en colores como amarillo, rojo o plata, combinada con el tono de las pinzas de freno y las carcasas de los retrovisores. El diseño exterior se completa con llantas en negro brillante y logotipos en negro y plata, mientras que el interior incorpora costuras en el color de contraste elegido. A esto se suma una amplia oferta de personalización general, con 15 colores exteriores, siete ambientes de interior, cuatro acabados de pinzas de freno y ocho diseños de llantas.