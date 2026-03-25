La familia crece: esto es todo lo que sabemos del Lepas L4, el nuevo SUV chino que va a llegar a España

Después del Lepas L8, un coche que hemos podido conducir por China en dos ocasiones y que no va a tardar en comercializarse en el mercado español, la marca del grupo Chery anuncia un nuevo miembro de su familia de SUV.

Se trata del Lepas L4, un todocamino urbano que se unirá a su hermano mayor también en este mismo 2026. Pudimos verlo el año pasado en China y, en efecto, es un SUV más pequeño en dimensiones y más parco en acabados interiores, por lo que se prevé el acceso a toda la gama de Lepas.

El Lepas L4 llegará en eléctrico y en PHEV

Está desarrollado sobre la plataforma LEX, una arquitectura multienergía que permite integrar distintas motorizaciones electrificadas. Va a llegar con dos opciones de motor, una híbrida enchufable y una 100% eléctrica, colocándose así en uno de los segmentos con más crecimiento del último año en el mercado español y permitiendo a los conductores escoger la electrificación que más les convenga. Eso sí, por el momento no hay detalles de potencias ni autonomía.

Con una longitud de 4,42 metros y una batalla de 2,70 metros, el Lepas L4 se queda en el segmento C-SUV, orientado al us urbano pero también capaz de completar viajes más largos, todo gracias a su interior práctico y funcional, donde hay unos asientos traseros abatibles casi en plano, un maletero funcional (no hay confirmada una cifra de capacidad, pero podríamos decir que se acercará a los 400 litros) y múltiples espacios de almacenamiento.

El interior del Lepas L4 está dominado por una pantalla vertical de más de 13 pulgadas. / Lepas

Tecnología y estética del nuevo Lepas L4

En el apartado tecnológico, aunque sea el pequeño de sus compañeros de catálogo, el Lepas L4 va a cumplir sin duda, ya que esta es una característica distintiva de los coches chinos en general y de esta marca en particular. Así, incorpora un sistema de infoentretenimiento con pantalla central de 13,2 pulgadas y una interfaz diseñada para facilitar la interacción. A ello se suma un conjunto avanzado de asistentes a la conducción, con 17 funciones ADAS y 14 sistemas de seguridad activa, además de integración de control por voz y carga inalámbrica rápida.

El Lepas L4 en China, que quizás llegue a España con algunos cambios. / Propia

Desde el punto de vista del diseño, el Lepas L4 continúa bastante la estética marcada por sus hermanos, con líneas suaves, la firma lumínica que distingue a la marca y y opciones bitono, además de llamativos colores de la carrocería, para encajar entre un público urbanita y joven, que no deja de ser el perfil de conductor al que Lepas apunta con este SUV.

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La llegada de este nuevo modelo va perfilando la estrategia no solo de Lepas, sino de el grupo Chery de cara a su desembarco en el mercado europeo, empezando por España, que ha sido escogida como punto de aterrizaje.