El Dongfeng Box te ahorra hasta 1.000 euros al año

En el contexto actual, marcado por el encarecimiento del combustible, es cuando más se aprecia el ahorro que supone disponer de un coche urbano y eléctrico para el día a día. Y en este ámbito, el Dongfeng Box busca posicionarse como el referente en el coste de uso y mantenimiento en su segmento.

Si el coche se utiliza principalmente para ir al trabajo, hacer recados, o llevar a los niños al colegio, el coste de cada kilómetro pasa a ser determinante, ya que son los usos urbanos los que más disparan el gasto de combustible en los modelos de combustión. En cambio, los pequeños eléctricos, con un consumo energético contenido, un mantenimiento sencillo y sin apenas piezas de desgaste, y una serie de ventajas asociadas a la movilidad eléctrica, pueden suponer un ahorro significativo a lo largo del año.

Dongfeng Box / Dongfeng

El Dongfeng Box ha sido concebido con la ciudad en mente. En ese entorno es donde un coche como este puede sacar más partido a sus características, ya que la frenada regenerativa o la ausencia de consumo en las paradas ayudan a optimizar la eficiencia. Concretamente, este utilitario desarrolla 95 CV de potencia, cuenta con una batería de 42,3 kWh y ofrece una autonomía de hasta 340 kilómetros en ciclo WLTP, una cifra que, según la media de kilómetros recorridos en coche en España, permite cubrir sin problemas una semana completa de desplazamientos urbanos habituales.

El consumo homologado se sitúa en 15,6 kWh/100 km, aunque en ciudad puede ser incluso menor. Traducido a dinero, con un precio medio de la electricidad doméstica de 0,16 €/kWh, una recarga completa tiene un coste aproximado de 6,77 euros.

Interior del Dongfeng Box / Dongfeng

Si se toma como referencia un uso diario de 30 kilómetros, el gasto energético se queda en torno a 0,75 euros al día, lo que supone unos 273 euros al año. Cifras más que atractivas si las comparamos con las de un vehículo convencional. En ese caso, con un consumo medio de 5,7 litros cada 100 kilómetros y un precio del combustible de 1,58 euros por litro, llenar un depósito de 44 litros supone un desembolso cercano a 69,5 euros.

Si se mantiene el mismo uso anual, el gasto total asciende a unos 986 euros, lo que significa que el Dongfeng Box puede ahorrar alrededor de 710 euros al año solo en energía. Dicho de otra forma, el coste por kilómetro puede reducirse hasta en un 70% frente a un vehículo de gasolina similar.

Y ese no es el único factor. El menor número de componentes mecánicos en un vehículo eléctrico también se traduce en menos intervenciones en el taller. Las revisiones periódicas pueden reducir su coste entre un 30% y un 40%, lo que se traduce en un ahorro adicional que puede alcanzar los 250 euros anuales. Si se suman ambas variables, el resultado es claro: el ahorro total estimado puede situarse en torno a los 1.000 euros al año, una cifra que empieza a tener un peso real en la economía doméstica.

Ventajas más allá del consumo

A ese ahorro directo hay que añadir otros beneficios que, aunque no siempre se cuantifican de forma inmediata, también influyen en el coste total de uso. El Dongfeng Box cuenta con la etiqueta CERO de la DGT, lo que permite acceder sin restricciones a zonas de bajas emisiones y disfrutar de ventajas en el estacionamiento regulado. En ciudades como Madrid, por ejemplo, el aparcamiento en zonas verde y azul sin limitación de tiempo puede suponer un ahorro importante, especialmente para quienes utilizan el coche a diario. Además, muchos ayuntamientos aplican bonificaciones en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, lo que contribuye a reducir aún más el gasto anual asociado al vehículo.

Dongfeng Box / Dongfeng

En paralelo a ese enfoque en el ahorro, la marca ha puesto en marcha una iniciativa comercial destinada a facilitar el acceso a este modelo. La estrategia consiste en adelantar a los clientes el importe máximo de 4.500 euros del Plan Auto+, eliminando la incertidumbre habitual en la tramitación de este tipo de ayudas. Para ello, Dongfeng ha alcanzado un acuerdo con Santander Consumer Bank que permite anticipar ese importe desde el momento de la compra. Gracias a esta fórmula, el Dongfeng Box está disponible desde 18.170 euros, incluyendo financiación, CAE y el adelanto del plan, aunque sin contar con los costes de transporte, matriculación y entrega.

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A todo ello se suma una garantía de siete años o 300.000 kilómetros para el vehículo y una cobertura de diez años sin límite de kilometraje para el sistema de propulsión eléctrica, incluyendo motor y batería de alto voltaje.