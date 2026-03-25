El Congreso aprueba reducir los umbrales de velocidad penal para mejorar la seguridad vial

El Congreso ha dado el primer paso para reducir el límite de velocidad a partir del cual conducir se considera un delito, es decir, cuándo se aplica el Código Penal. Este martes, la iniciativa del PSOE propone bajar ese umbral en 10 km/h en zonas urbanas y 20 km/h en carreteras interurbanas. La medida recibió el apoyo del PSOE, Sumar y sus aliados habituales, mientras que Vox votó en contra y el PP se abstuvo, tras haber rechazado la semana pasada disminuir el nivel permitido de alcohol al volante.

Actualmente, los límites se sitúan en 60 km/h por encima del máximo permitido en vías urbanas y en 90 km/h en carreteras interurbanas. Esto significa que, por ejemplo, un conductor que supere los 110 km/h en una calle con límite de 50 km/h podría enfrentar sanciones penales. En el caso de carreteras fuera de la ciudad con un tope de 80 km/h, el umbral que convierte la infracción en delito se encuentra en 179 km/h.

En España, la cifra de fallecidos en accidentes de tráfico no ha mostrado descensos significativos desde 2013 y se mantiene relativamente estable.

Los límites que determinan cuándo se considera un exceso de velocidad como delito llevan casi dos décadas vigentes, según recordó el PSOE al presentar su propuesta para reformar el Código Penal. La iniciativa plantea reducir estos umbrales a 50 km/h por encima del límite en zonas urbanas y a 70 km/h en carreteras interurbanas.

Carretera con coches / Getty Images

Quienes sean declarados responsables de superar estos niveles podrían enfrentarse a penas de prisión de tres a seis meses, multas de seis a doce meses, trabajos en beneficio de la comunidad durante 31 a 90 días, y la suspensión del permiso de conducir por un periodo de entre uno y cuatro años.

La mayoría de los grupos del Congreso apoyó la reducción de los umbrales de velocidad, argumentando que la seguridad vial depende de decisiones conscientes al conducir. Cristina Valido, de Coalición Canaria, defendió la medida como un compromiso con la vida, mientras que Junts y ERC coincidieron en que la velocidad es un factor clave en los accidentes mortales y que esta reforma salvará vidas. Laura Vergara, Sumar, recordó que limitaciones anteriores, como la reducción a 110 km/h en autovías en 2011, disminuyeron los accidentes y generaron ahorro económico.

El PNV apoyó la medida, aunque con reservas, señalando que en el País Vasco la rebaja de umbrales aumentaría los delitos de tráfico registrados y pidió cautela y contexto.

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En contra se posicionaron Vox y el PP. Francisco José Alcaraz, Vox, criticó que el Gobierno centra la responsabilidad solo en los conductores y señaló el mal estado de las carreteras como causa de muchos accidentes, resumiendo con “menos Código Penal y más alquitrán”. Francisco de Rosa, PP, expresó que cada muerte es un drama, pero insistió en que la ley debe implementarse de manera que aporte seguridad real y no genere frustración entre las víctimas.