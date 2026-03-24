Hay exposiciones que se visitan y otras que se sienten. “Reinas del desierto”, instalada en el icónico Puente Zaha Hadid de Zaragoza, pertenece claramente a la segunda categoría. No es solo una colección de motos: es un viaje emocional por más de cuatro décadas del Rally Dakar, una de las pruebas más exigentes que existen y, también, uno de los escenarios donde el motociclismo español ha forjado buena parte de su leyenda.

Reinas del desierto: la memoria del Dakar toma Zaragoza / Chus Marchador

Organizada por Fundación Ibercaja y abierta al público hasta el próximo mes de junio, la muestra reúne un total de 25 motocicletas que han competido en el Dakar entre 1982 y 2025, todas ellas pilotadas por españoles. Un hito expositivo sin precedentes en nuestro país, tanto por el valor histórico de las piezas como por la dificultad de reunirlas. Detrás de este logro está el trabajo de Pep Vila y el equipo de PROmotor Les Comes Special Events, responsables de dar forma a un proyecto tan ambicioso como necesario.

Porque entender el Dakar es entender su evolución. Y esta exposición lo hace con acierto, proponiendo un recorrido que abarca sus tres grandes etapas: África, donde nació la leyenda; Sudamérica, que redefinió el rally; y Arabia Saudí, el actual escenario donde la tecnología y la estrategia han alcanzado una nueva dimensión. Tres territorios, tres formas de concebir la aventura y una constante: la capacidad de resistencia del piloto y su máquina.

Reinas del desierto: la memoria del Dakar toma Zaragoza / CHUS MARCHADOR

Al subir a la pasarela superior del puente, donde descansan las motos, la sensación es clara: aquí se respira historia. Cada modelo expuesto no solo explica una evolución técnica —suspensiones más eficaces, depósitos sobredimensionados, navegación cada vez más precisa—, sino también una manera distinta de enfrentarse al desierto. Desde las primeras monturas casi de serie hasta los sofisticados prototipos actuales, el visitante puede comprender cómo ha cambiado la forma de conducir y sobrevivir en carrera.

Entre las piezas más destacadas se encuentra la moto con la que Nani Roma logró en 2004 la primera victoria española en la categoría de motos, un punto de inflexión para nuestro país. También ocupan un lugar privilegiado las cinco KTM con las que Marc Coma conquistó el Dakar, consolidándose como el piloto español más laureado en esta disciplina. Y no falta la montura de Laia Sanz, referente indiscutible y ejemplo de regularidad, cuyo noveno puesto absoluto sigue siendo una gesta difícil de igualar.

Reinas del desierto: la memoria del Dakar toma Zaragoza / CHUS MARCHADOR

La inauguración, celebrada el pasado viernes 13, reunió a buena parte de los protagonistas de esta historia. Desde pioneros como Juan Porcar, Arturo Casanova, Toni Boluda o Carlos Mas, hasta nombres más recientes como Gerard Farrés, Jordi Viladoms, Lorenzo Santolino o Joan Barreda. Y, por supuesto, la figura de Marc Coma, cinco veces ganador del Dakar, que simboliza la consolidación de España como potencia en esta disciplina.

El encuentro sirvió también para algo más que la fotografía: tras el acto tuvo lugar una mesa redonda donde los pilotos compartieron experiencias, anécdotas y reflexiones sobre la evolución del rally. Una conversación que permitió poner en contexto lo que el visitante ve en la exposición: no solo motos, sino historias de sacrificio, navegación extrema y decisiones tomadas en fracciones de segundo en medio de la nada.

Reinas del desierto: la memoria del Dakar toma Zaragoza / CHUS MARCHADOR

España, de hecho, ha dejado una huella profunda en el Dakar. A los títulos de Coma hay que sumar el doblete histórico de Nani Roma —ganador en motos y coches— y la regularidad de pilotos como Jordi Arcarons o Joan Barreda, además del papel inspirador de Laia Sanz. Todos ellos forman parte de un relato colectivo que esta exposición consigue ordenar y explicar con claridad.

“Reinas del desierto” no es solo una mirada al pasado, sino también una invitación a entender el presente del Dakar. Porque si algo queda claro tras recorrerla es que, aunque la tecnología haya transformado las motos, el espíritu sigue intacto: el de aquellos que se enfrentan al desierto con la única certeza de que cada jornada será un desafío.

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En un momento donde todo parece medido y controlado, el Dakar sigue siendo territorio de incertidumbre. Y estas 25 motos, silenciosas pero elocuentes, nos recuerdan que hubo —y hay— pilotos capaces de conducir más allá del límite. La ‘expo’ estará vigente hasta el 14 de junio.