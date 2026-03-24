Entre la pasarela y los coches, Mercedes-Benz celebra 30 años en la Fashion Week Madrid con premio propio y 140 años de innovación

Mercedes-Benz refuerza su presencia en la moda española al cumplir 30 ediciones, consolidando su papel como patrocinador principal de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. En esta ocasión, la firma da un paso más con la creación de un nuevo premio que pone el foco en el talento creativo, la innovación y la excelencia de los diseñadores consagrados.

Además de su apuesta por la moda, la marca aprovecha esta edición para conmemorar sus 140 años de historia, destacando su papel como inventor del automóvil. En su espacio expositivo, los visitantes pueden descubrir el primer vehículo con motor de combustión interna, un icono que marcó el inicio de la movilidad moderna y que sigue influyendo en el presente.

Coche de Mercedes en la Fashion Week de Madrid / Instagram

Un puente entre moda y automoción

Durante seis días, la pasarela madrileña reúne a diseñadores emergentes, firmas consolidadas y amantes de la moda en distintos puntos de la ciudad. El evento, celebrado en IFEMA, se convierte en un escaparate de creatividad, tendencias y propuestas innovadoras que definen el futuro del sector.

En este contexto, Mercedes-Benz desempeña un papel clave como coche oficial, facilitando los desplazamientos de invitados y participantes. La marca pone a disposición una exclusiva flota de vehículos eléctricos, combinando lujo, tecnología y sostenibilidad en uno de los eventos más relevantes del calendario.

Desfile en la Fashin Week de Madrid / newpress

De los orígenes al futuro

El stand de la firma propone un recorrido por su legado bajo el concepto “140 años de innovación”. La historia arranca en 1886, cuando Carl Benz registró la patente del Benz Patent-Motorwagen, considerado el primer automóvil de la historia. Un hito que cambió para siempre la forma de entender el transporte.

Dos años después, Bertha Benz protagonizó el primer viaje de larga distancia en coche, marcando un antes y un después en la movilidad. Este episodio se recrea en el espacio expositivo, incluyendo una ambientación inspirada en la farmacia donde se detuvo durante su histórico recorrido.

El recorrido también conecta pasado y presente con modelos que simbolizan la evolución de la marca. Desde el histórico Patent-Motorwagen hasta el exclusivo Mercedes-Maybach SL 680, pasando por el nuevo Mercedes-Benz CLA, recientemente galardonado a nivel europeo, reflejando la apuesta por el diseño, la innovación y la tecnología.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series expuesto en IFEMA / Javier Navas

Historia compartida con la moda

La exposición incluye una línea temporal que repasa tanto los hitos de la marca como momentos clave de la moda. Entre ellos, destaca 1926, año en que Coco Chanel presentó el icónico “Little Black Dress” y en el que nació Mercedes-Benz como compañía.

Otro momento relevante es 1981, cuando la marca introdujo el airbag de conductor en producción en serie, coincidiendo con una época marcada por tendencias como el punk de Vivienne Westwood o el estilo elegante de Giorgio Armani. Una conexión entre moda y automoción que refuerza su relación histórica.

Un nuevo reconocimiento al talento

Como parte de esta edición, Mercedes-Benz inaugura el Premio a la Mejor Colección, un galardón que busca reconocer la creatividad, la calidad y la puesta en escena de las firmas participantes. La iniciativa refuerza su compromiso con el impulso del talento dentro de la industria.

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El nombre del ganador se anunciará en la jornada final dedicada a diseñadores consagrados, poniendo el broche a una cita que une innovación, estilo y vanguardia. Con este movimiento, la marca abre un nuevo capítulo en su relación con la moda española, consolidando una alianza que sigue evolucionando año tras año.