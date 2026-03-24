En el polígono industrial de Gamarra, al norte de Vitoria-Gasteiz, hay una fábrica que no hace ruido mediático, pero sí historia. La planta de Michelin cumple más de medio siglo como uno de los pilares industriales del País Vasco y, sobre todo, como un laboratorio vivo donde el neumático ha ido evolucionando al ritmo de la movilidad.

Michelin Vitoria celebra seis décadas rodando / Michelin

La historia arranca en 1966, cuando Michelin decide instalar en Vitoria su primera gran fábrica en España. El contexto era claro: una industria automovilística en expansión y la necesidad de producción local. Lo que empezó como una apuesta industrial se convirtió en un ecosistema de empleo, innovación y formación técnica. Hoy, la planta no solo abastece a turismos, sino que se ha especializado en neumáticos de alta tecnología, incluyendo soluciones para vehículos industriales y maquinaria.

Pero lo interesante no es solo el volumen, sino cómo se fabrica. Michelin Vitoria ha sido uno de los centros donde la compañía ha ido introduciendo progresivamente la automatización, la digitalización de procesos y una obsesión casi quirúrgica por la eficiencia energética. Aquí no se trata solo de hacer neumáticos: se trata de hacerlos mejor, con menos recursos y mayor durabilidad. Dicho de forma directa: que duren más, gasten menos y contaminen menos.

Michelin Vitoria / Michelin

Ese enfoque se refleja en los dos neumáticos que la marca ha puesto recientemente bajo los focos, representando dos caminos claros de la movilidad actual. Son dos neumáticos pensados para el verano, y es que curiosamente en nuestro país, más del 90% de los conductores utilizando este tipo de neumáticos. Gomas a las que el frío comienza a afectarles por debajo de los siete grados, ya que lo de la lluvia lo lleva en su ADN. Ese dato es fundamental a la hora de explicar el motivo por el cual en España un porcentaje tan elevado de conductores se inclinan por los neumáticos de verano.

Por un lado, el Michelin Pilot Sport 5 energy, heredero de una saga que habla directamente al conductor que disfruta al volante. Este neumático está diseñado para coches deportivos o versiones prestacionales de modelos generalistas. En su etiqueta, cuenta con la doble A, es decir, máximo ahorro de carburantes y adherencia del neumático en suelo mojado. En lo que a sonido se refiere, tiene calificación B, y es que, en un vehículo deportivo, lo que mola es el sonido.

El Michelin Pilot Sport 5 energy está diseñado para coches deportivos o versiones prestacionales de modelos generalistas / Michelin

Su punto fuerte es el equilibrio. Agarre en seco muy alto, comportamiento progresivo en mojado y una precisión de dirección que transmite confianza incluso cuando el ritmo sube. Michelin ha trabajado especialmente en el desgaste, uno de los talones de Aquiles en este segmento. Aquí la idea es clara, mantener prestaciones durante más kilómetros, no solo en los primeros días.

En la práctica, eso significa que el conductor no tiene que elegir entre diversión y durabilidad. Y eso, en un mercado donde los neumáticos deportivos suelen sacrificarse rápido, es casi una pequeña revolución silenciosa.

En el otro extremo está el Michelin Primacy 5 energy, un neumático que no busca emociones fuertes sino eficiencia pura. Pensado especialmente para vehículos eléctricos e híbridos, su desarrollo gira en torno a un enemigo invisible: la resistencia a la rodadura. Cuanto menor es, menos energía necesita el coche para avanzar. Traducido: más autonomía en eléctricos y menos consumo en térmicos.

El Primacy 5 energy también pone el foco en el ruido (clave en coches eléctricos donde el motor no lo tapa) y en la longevidad. Michelin presume de que mantiene sus prestaciones durante más tiempo que muchos rivales, lo que encaja con una tendencia clara. El usuario no quiere cambiar neumáticos cada dos por tres.

En el otro extremo está el Michelin Primacy 5 energy, un neumático que no busca emociones fuertes sino eficiencia pura / Michelin

Ambos productos resumen bien la dualidad del sector. Por un lado, la pasión por la conducción; por otro, la eficiencia y la sostenibilidad. Y en medio, fábricas como la de Vitoria, que llevan décadas adaptándose sin hacer demasiado ruido.

Porque si algo define a Michelin Vitoria no es un gran titular puntual, sino su capacidad de evolucionar sin perder el paso. De la producción masiva de los años 70 a la ingeniería de precisión actual. De neumáticos “de toda la vida” a soluciones pensadas para coches eléctricos que aún están redefiniendo las reglas del juego.

En un momento en el que la industria del automóvil se cuestiona todo (energía, materiales, incluso el concepto de propiedad), hay algo que sigue siendo imprescindible: cuatro puntos de contacto con el asfalto. Y ahí, en silencio, Michelin Vitoria sigue rodando.