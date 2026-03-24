La curva más icónica de Madring ya empieza a mostrar su fisonomía definitiva. La conocida como La Monumental del circuito ha sido asfaltada con más de 1.800 metros cúbicos de mezcla asfáltica, es decir, el equivalente a cubrir con 25 centímetros de altura todo el césped del Santiago Bernabéu, según Eiffage Construcción, con más de 50 años de presencia en España y perteneciente a una de las cuatro grandes constructoras europeas, que es la constructora contratada en UTE por Ifema Madrid para hacer realidad la Fórmula 1 en Madrid.

Madring asfalta su curva más icónica: ‘La Monumental’ ya está terminada / Madring

Se trata de un asfalto ‘made in Madrid’ pues ha salido de la planta de Vicálvaro de Eiffage Construcción, donde se ha obtenido una mezcla que ha permitido incluso rebajar en dos centímetros (de 10 cm a 8 cm) la capa que se ha volcado sobre el trazado de la curva, lo que ha permitido reducir en un 20% el consumo de materiales, y, por tanto, las emisiones de CO2.

Sobre los medios humanos utilizados, han participado más de 80 personas de forma directa e indirecta, con un equipo de extendido que ha superado los 35 técnicos, apoyados por decenas de camiones y maquinaria especializada. La ejecución se ha llevado a cabo con dos extendedoras de última generación para garantizar la precisión en un trazado de características tan singulares.

La Monumental, correspondiente a la curva 12 del trazado, tendrá una longitud de 620 metros y contará con un peralte de enorme exigencia técnica para los pilotos, con inclinaciones laterales que oscilan entre el 18% y el 25% en su punto más extremo. Esta configuración permitirá ver a los monoplazas rodando prácticamente de lado en la parte superior del peralte, una imagen poco habitual incluso en el campeonato del mundo, puesto que sólo hay otro circuito más en el calendario de la F1, el trazado holandés de Zandvoort, que cuenta con curvas peraltadas.

Por su diseño y espectacularidad, La Monumental aspira a convertirse en uno de los grandes iconos del calendario internacional y ser un elemento distintivo del trazado madrileño a partir de su arranque en el calendario de la competición del 11 al 13 de septiembre.