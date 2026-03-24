Dicen que rectificar es de sabios y en Fiat lo han hecho. En su día apostaron decididamente por el 500e cien por cien eléctrico pero lo cierto es que las ventas nunca han alcanzado las cifras que la marca italiana esperaba. Visto lo cual se han decidido por la hibridación y ahora pone en el mercado la versión híbrida del pequeño icono con el que vuelve a ser una opción más que interesante para aquellos que quieren un medio de transporte urbano e interurbano de reducido consumo.

Esta versión se fabrica íntegramente en la planta de Mirafiori en Turín y esperan alcanzar una producción de 100.000 unidades de las que el 80 por ciento se destina fuera de Italia.

Fiat 500 Hybrid: Una buena rectificación / Fiat

Mucho trabajo

La salida de esta versión híbrida no ha sido fácil para los ingenieros italianos que han tenido que realizar un profundo trabajo. Esta nueva generación del 500 Hybrid se ha desarrollado sobre la base del eléctrico y no ha sido tarea sencilla reconvertirlo a motor de combustión. Externamente no hay diferencias entre las dos versiones salvo en el frontal con la presencia de la rejilla de ventilación en el bajo del paragolpes.

Sin embargo sí las hay en cuanto a dimensiones ya que esta versión híbrida es seis centímetros más larga llegando a los 3,61 metros y dos centímetros más alta, lo que en principio augura un interior algo más amplio, sobre todo para los pasajeros de las plazas traseras. Al igual que la versión eléctrica, está disponible con tres tipos de carrocería, la normal de tres puertas, la versión 3+1 con la extraña puerta trasera en el lado derecho para facilitar el acceso al interior y la versión cabrio.

Fiat 500 Hybrid: Una buena rectificación / Fiat

Tecnología y cambio manual

En el interior encontramos el salpicadero ya visto en la versión eléctrica pero en la consola central y suspendido se encuentra el cambio de marchas manual de seis velocidades. La tecnología juega también su papel con una pantalla táctil de 10.25 pulgadas que integra el sistema Uconnect 5 y un cuadro digital de 7 pulgadas con la conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

En cuanto a seguridad, el coche cuenta con una buena dotación de sistemas de ayuda a la conducción optimizados para la ciudad como pueden ser el frenado automático de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril y el reconocimiento de señales de tráfico. Según el nivel de acabado, ofrece también carga por inducción para el móvil y reconocimiento de voz.

Fiat 500 Hybrid: Una buena rectificación / Fiat

Reconocida fiabilidad

Los ingenieros han tenido que trabajar mucho para reconvertir la versión eléctrica en una de combustión y el coche se ha modificado en los bajos de su estructura. El motor que equipa esta versión es el conocido tres cilindros 1.0 FireFly que equipa a otros modelos del grupo y que además de fiabilidad ofrece también bajos costes de mantenimiento. El motor ofrece 65 CV, va unido a un sistema ligero de hibridación de 12V y todo ello asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades.

Puede que la potencia pueda parecer escasa pero lo cierto es que el coche se mueve no solo con mucha maniobrabilidad, lo cual es lógico considerando el tamaño, sino también con un comportamiento dinámico muy bueno. El trabajo realizado en el chasis es muy bueno y lo mismo puede decirse de la dirección y las suspensiones que absorben bien las irregularidades. Eso sí, no hay que ser perezoso con el cambio y manejarlo adecuadamente para mantener el ritmo al menor repecho.

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El coche está disponible en los acabados Pop, Icon, La Prima y la serie especial de lanzamiento Torino. El precio de partida es de 20.800 euros pero aplicados todos los descuentos y campañas de la marca puede llegar a 17.000 euros.