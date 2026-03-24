La Dirección General de Tráfico lanza una nueva campaña para Semana Santa

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este martes su habitual campaña informativa con motivo de los desplazamientos de Semana Santa. En esta ocasión, la iniciativa se centra en los peatones que cruzan por pasos de cebra distraídos con el teléfono móvil, prestando más atención a la pantalla que a lo que ocurre a su alrededor.

Según ha explicado el organismo encabezado por Pere Navarro, las estadísticas reflejan que uno de cada tres peatones atraviesa la calzada mirando el móvil, lo que supone un grave peligro, ya que la falta de atención incrementa notablemente la probabilidad de sufrir un atropello.

1 de cada 3 personas cruza mirando el móvil / Captura de pantalla

Bajo el eslogan “No quieres perderte nada y terminas perdiéndolo todo” y con la etiqueta #PerderseLaVida, la campaña pretende concienciar sobre este riesgo. El spot muestra a un joven cruzando un paso de peatones completamente absorto en su dispositivo.

Mientras tanto, a su alrededor ocurren situaciones llamativas, algunas reales y otras imaginarias, como la presencia de un personaje famoso perseguido por fotógrafos, una novia escapando o un grupo de chicas bailando. Sin embargo, nada logra captar su atención, ya que permanece centrado exclusivamente en su teléfono.

La DGT advierte de que este tipo de conducta imprudente puede acabar de forma dramática, como ocurre en el anuncio, donde el protagonista es atropellado mortalmente por un vehículo que no llega a percibir.

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La campaña, desarrollada por Be Sweet junto a Ogilvy, estará presente desde este martes y hasta el 13 de abril en televisión, radio, prensa, medios digitales y redes sociales.