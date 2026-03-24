La DGT ampliará estos carriles y endurecerá su uso en las carreteras durante 2026

La gestión del tráfico en España se encamina hacia un modelo más eficiente con la expansión de los carriles de alta ocupación. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé aumentar de forma significativa este tipo de infraestructuras, que hasta ahora tenían una presencia muy limitada en ciudades como Madrid o Valencia.

La intención es aliviar la congestión en los accesos a grandes núcleos urbanos y promover que los desplazamientos se realicen con más de una persona por vehículo. Según ha defendido el director de Tráfico, Pere Navarro, incrementar la ocupación permitiría reducir de manera notable tanto el volumen de coches como el impacto ambiental.

El nuevo carril bus-VAO de la B-23, traspasado a la Generalitat / Archivo

Fin de algunas ventajas para coches eléctricos

Uno de los cambios más llamativos afecta a los vehículos con etiqueta ambiental Cero. A pesar de sus beneficios medioambientales, dejarán de tener acceso a estos carriles si circulan con un único ocupante. Con ello, la DGT refuerza la idea de que estas vías no están pensadas para premiar la tecnología, sino el uso compartido del automóvil.

Nuevos tramos en funcionamiento

En paralelo a los cambios normativos, también avanzan las obras y aperturas. Uno de los ejemplos más recientes se encuentra en Sevilla, donde se ha habilitado un nuevo carril BUS-VAO que conecta Mairena del Aljarafe con la SE-30. Este se suma a otras actuaciones en Andalucía, donde la red seguirá creciendo a corto plazo.

Obreros haciendo cambios en la carretera / Pixabay

Tecnología para vigilar el cumplimiento

La expansión de estos carriles viene acompañada de sistemas de control más avanzados. La DGT ha comenzado a implantar cámaras inteligentes capaces de identificar cuántas personas viajan en el interior de los vehículos.

Estos dispositivos, que ya han empezado a utilizarse en vías como la A-2 en Madrid, permiten automatizar la vigilancia y sancionar a quienes incumplen las normas, ya sea por circular solos o por utilizar accesos no autorizados. De este modo, se reduce la necesidad de controles presenciales y se mejora la eficacia del sistema.

Cámara de vigilancia / Archivo

Una red en expansión por todo el país

El despliegue de carriles VAO continuará durante 2026 con nuevos tramos en distintas regiones. Entre ellos figuran corredores en la Comunidad de Madrid, Granada, Sevilla y Málaga, así como futuras actuaciones en Palma y Valencia.

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Con esta estrategia, la DGT refuerza su apuesta por un modelo de movilidad más sostenible y racional. El objetivo es claro: aprovechar mejor las infraestructuras existentes y reducir la saturación del tráfico, fomentando que cada coche transporte a más personas en lugar de aumentar el número de vehículos en circulación.