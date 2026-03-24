Cómo colocar los neumáticos nuevos para evitar derrapes en carretera según los expertos

A la hora de cambiar los neumáticos, muchos conductores se hacen la misma pregunta: si solo se sustituyen dos ruedas, ¿dónde deben colocarse las nuevas? Es una duda habitual y, en muchos casos, la respuesta intuitiva no es la correcta, lo que puede afectar directamente a la seguridad en carretera.

Existe la creencia extendida de que los neumáticos con mayor agarre deben ir en el eje delantero, especialmente en coches con tracción delantera. Sin embargo, tanto los fabricantes como los expertos en seguridad vial coinciden en que esta idea es errónea y puede generar situaciones de riesgo.

Neumáticos en medio N-II en Pontós / Berta Artigas Fontàs / ACN

Qué dicen los fabricantes

Las principales marcas recomiendan montar siempre los neumáticos nuevos en el eje trasero, independientemente del tipo de tracción del vehículo. No se trata de una preferencia, sino de una cuestión técnica relacionada con el comportamiento dinámico del coche.

Por qué el eje trasero es clave

La estabilidad del vehículo depende en gran medida del agarre del eje trasero. Si las ruedas más desgastadas se colocan atrás, aumenta el riesgo de pérdida de adherencia en esa zona, lo que puede provocar un sobreviraje, es decir, que la parte trasera del coche se deslice de forma inesperada.

Este tipo de situaciones son especialmente peligrosas en condiciones de baja adherencia, como lluvia o firme deslizante, y pueden dificultar el control del vehículo incluso para conductores con experiencia.

Neumáticos de un coche / Bridgestone

Más estabilidad, menos riesgos

Colocar los neumáticos nuevos en el eje trasero permite mantener un comportamiento más equilibrado entre ambos ejes. Esto se traduce en una mayor estabilidad, especialmente en frenadas bruscas o maniobras de emergencia, donde el control del vehículo resulta fundamental.

Mitos frente a realidad

Aunque montar ruedas nuevas delante puede mejorar la tracción inicial, hacerlo a costa de dejar neumáticos desgastados detrás incrementa el riesgo de derrape. La parte trasera actúa como elemento estabilizador, por lo que garantizar su agarre es clave para evitar pérdidas de control.

Mecánico revisando los neumáticos de un vehículo / Getty Images

Consejos para circular con seguridad

Más allá de la colocación de los neumáticos, hay otros factores que influyen directamente en la seguridad. Revisar periódicamente la profundidad del dibujo, mantener la presión adecuada y comprobar la alineación y el equilibrado de las ruedas son aspectos fundamentales para alargar su vida útil y garantizar un buen comportamiento en carretera.

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Seguir estas recomendaciones no solo mejora el rendimiento del vehículo, sino que reduce de forma significativa el riesgo de accidente.