Nuevo Renault Twingo: emocional, eléctrico y muy práctico

Renault 5, Renault 4 y, ahora, Renault Twingo. La marca del rombo ya tiene en su catálogo de nuevo a sus tres clásicos, y todos 100% eléctricos. Herederos de la ‘Renaulution’ lanzada por Luca de Meo, los tres compiten en el segmento de los utilitarios y es el nuevo Twingo E-Tech el que ofrece más peculiaridades, y lo hemos probado en exclusiva como jurados de The Car Of The Year en Ibiza.

De entrada, se trata de un modelo desarrollado a nivel de ingeniería en China, en la sede de la marca en Hangzhou (AC/DC), pero está fabricado en Europa, en la planta eslovena de Novo Mesto, por lo que cumple con los requisitos de ser un eléctrico europeo del segmento pequeño. Si a eso añadimos el precio asequible (19.500 euros), ya tenemos el primer coche de la lista anhelada por la Unión Europea para popularizar de una vez por todas a los coches eléctricos.

Renault Twingo / Renault

Renault Twingo / Renault

Renault Twingo / Renault

Y puestos a rizar al rizo, su aterrizaje en España llega con unas condiciones muy ventajosas al aplicar las distintas promociones, por lo que puede salir desde 12.900 euros (sumando 4.050 euros del plan Auto+, 450 euros complementarios a este plan, 800 de CAE y 1.237 euros de descuento de la marca). Por precio se sitúa un 20% por debajo del precio de un híbrido convencional.

Renault Twingo / Renault

Su diseño es muy fiel a la primera generación (estamos en la tercera) con ópticas muy redondeadas y con una aleta aerodinámica en la trasera que mejora en 5 kilómetros su autonomía. Cuestión de fe. Su peso, de 1.200 kilos le permite ser muy ágil en las maniobras y en conducción.

Renault Twingo / Renault

Emocional, práctico y asequible, no debemos buscar en el nuevo Twingo un coche de alta gama ni con un equipamiento de la Guerra de las Galaxias, pero con lo que lleva es más que suficiente para seducir a jóvenes, y no tan jóvenes. Tampoco busquemos la manera de abrir el capó, porque no se puede abrir. Solo se puede levantar el plástico decorativo de las tres agallas simulando entradas de aire en la parte superior para rellenar el líquido limpiaparabrisas. Modernidades.

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Sus 3,79 metros de longitud lo hacen apto para ser un buen compañero en la ciudad. Ágil y con una gran maniobrabilidad, condiciones indispensables para este segmento A. Presenta varias soluciones que lo hacen más atractivo, tanto por uso como por prestaciones, y llega a nuestro mercado con seis colores: rojo, amarillo, verde, blanco, gris y negro. Algunos se preguntarán dónde está el azul que tenía antaño. Tranquilos, tarde o temprano llegará, aunque no hará como parte de alguna serie especial.

Espacio o maletero

Montado sobre la plataforma RGEV small (como la del R5 y el R4), pero modificada al eliminar el eje trasero Multilink, el Twingo presenta un buen espacio en las plazas delanteras, tanto para el conductor como para el acompañante.

Renault Twingo / Renault

Su buscamos ese espacio atrás será algo más complejo si a la vez buscamos tener capacidad de maletero. No obstante, la idea de hacer los asientos traseros con banqueta deslizante (17 centímetros) permite tener un maletero de 360 litros, aunque para ello sacrifiquemos buena parte de las plazas traseras. Con la configuración para pasajeros atrás el maletero es de 260 litros (bajo el piso hay un espacio de 50 litros para alojar el cable cargador).

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Jean Michel Jarre es el responsable de los sonidos del Twingo (como lo es en otros modelos de la marca). Ofrece una pantalla central de 10 pulgadas y otra de instrumentación de 7 pulgadas. El óvalo de la velocidad oscila en función de lo que se esté corriendo. Ofrece dos niveles de equpamiento: Evolution y Techno. Incorpora sistema OpenR-Link con Google integrado.

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Ni más ni menos

Mecánicamente ofrece un motor eléctrico de 60 kW (82 CV, los mismos que tenía el original de combustión) y se alimenta de una batería LFP que anuncia hasta 263 km de autonomía WLTP. Desde la marca nos comunican unos consumos de 12,2 kWh a los 100 kilómetros. Bastante reales tras nuestra prueba.

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Renault Twingo / Renault

Dispone de la función “One Pedal” que permite afrontar los atascos sin fatiga, y acredita una velocidad máxima de 130 km/h. Si optamos por el pack ‘Advantage’ podremos hasta hacernos un café ya que monta tecnología V2L para alimentar pequeños electrodomésticos.