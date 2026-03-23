El megatúnel que Noruega está construyendo bajo el mar y que marcará un récord con 400 metros de profundidad

Noruega ha convertido los túneles submarinos, la ingeniería avanzada y las infraestructuras extremas en una de sus grandes señas de identidad. Ahora, el país nórdico da un paso más con el ambicioso proyecto Rogfast, una obra colosal destinada a batir todos los récords conocidos. Esta construcción no solo destaca por su escala, sino por su papel clave en la modernización de la autopista costera E39.

El futuro Rogfast será una referencia global gracias a sus 26,7 kilómetros de longitud, su profundidad récord y su complejidad técnica sin precedentes. El túnel descenderá hasta unos 392 metros bajo el mar, conectando los municipios de Randaber y Bokn a través de los fiordos Boknafjord y Kvitsøfjord. Además, contará con un diseño de doble tubo y cuatro carriles, preparado para soportar un elevado volumen de tráfico diario.

Coche yendo a gran velocidad por un túnel / Getty Images

Una revolución para la movilidad

El principal objetivo de esta infraestructura es mejorar la conectividad, reducir los tiempos de viaje y eliminar los actuales cuellos de botella de la E39. Hoy en día, los desplazamientos en esta ruta dependen de carreteras sinuosas y del uso de ferries, cuya operatividad está condicionada por el clima. Esto limita la eficiencia del transporte en una de las zonas más complejas del país.

Con la puesta en marcha del Rogfast, prevista para 2033, se logrará una transformación radical en la movilidad. La eliminación de los ferries permitirá reducir el tiempo total del recorrido hasta en once horas, convirtiendo trayectos largos en desplazamientos rápidos, directos y mucho más predecibles. El túnel se convertirá en una arteria clave bajo el lecho marino.

La financiación del proyecto también refleja su importancia estratégica. El Estado noruego asumirá el 40 % del coste, mientras que el resto se cubrirá mediante peajes destinados a inversión y mantenimiento. Más allá de su función logística, Rogfast actuará como un potente motor económico, impulsando el desarrollo regional y facilitando el transporte de mercancías.

Túnel vacío / Pixabay

Ingeniería al límite

Construir a casi 400 metros de profundidad implica enfrentarse a enormes retos relacionados con la geología, la presión submarina y la estabilidad del terreno. Noruega cuenta con una sólida experiencia en este campo, como demuestra el Ryfylketunnelen, actualmente el túnel submarino más largo y profundo en servicio. Sin embargo, Rogfast superará ampliamente estos registros.

A nivel global, el referente sigue siendo el túnel ferroviario de Seikan en Japón, conocido por su tramo submarino y su complejidad técnica. No obstante, el proyecto noruego destacará por su profundidad superior y por estar destinado exclusivamente al tráfico por carretera. Esto lo convertirá en una obra única dentro de la ingeniería civil.

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Gracias al uso de tecnologías de perforación, sistemas de seguridad avanzados y una planificación minuciosa, Rogfast marcará un antes y un después. Una vez finalizado, no solo acortará distancias, sino que consolidará a Noruega como líder en megaconstrucciones, infraestructuras subterráneas y proyectos de ingeniería del siglo XXI.