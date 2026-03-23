Madrid calienta motores para acoger una de las citas más esperadas del calendario de las dos ruedas. Del 10 al 12 de abril, las instalaciones de La Torre–Ciudad del Conductor se transformarán en el epicentro del universo motero con la celebración de MADRID X MOTO, un evento que va mucho más allá de un salón tradicional para convertirse en una experiencia inmersiva donde el visitante es el auténtico protagonista.

MADRID X MOTO 2026: el gran escaparate donde la moto se vive y se conduce / jose aguilera

Con una superficie total de 28.000 metros cuadrados, el evento se divide entre una amplia zona comercial —con más de una treintena de marcas— y un enorme espacio dedicado a la acción. Porque aquí no se trata solo de ver motos, sino de conducirlas, sentirlas y poner a prueba sus límites. Firmas como Kawasaki, Yamaha, Harley-Davidson, Kymco, SYM o QJ Motor estarán presentes con sus últimas novedades, junto a propuestas eléctricas de Zero, Silence o Efun, reflejo de una industria en plena transformación, como ya demuestra la electrificación urbana de modelos innovadores como el Zero LS1.

Uno de los grandes atractivos serán los test rides, que permitirán a los asistentes conducir diferentes motocicletas en recorridos guiados. Una oportunidad única para comprobar de primera mano el comportamiento dinámico de modelos muy diversos, desde scooters urbanos hasta propuestas adventure que siguen marcando tendencia, como demuestra el auge de motos versátiles al estilo de la Honda Transalp.

La actividad no se detiene ahí. MADRID X MOTO propone una auténtica acción non-stop con experiencias para todos los niveles. Desde una motoyincana patrocinada por Zero Motorcycles, pensada para poner a prueba la habilidad del conductor, hasta simuladores de última generación donde experimentar la adrenalina de los grandes circuitos o practicar caballitos con total seguridad.

El espectáculo también tendrá su espacio con exhibiciones de primer nivel. El trial técnico y preciso de Marcel Justribó y Jordi Pascuet dará paso el domingo al show de stunt de Narcís Roca, en sesiones cargadas de habilidad y control extremo. Todo ello acompañado de música en directo y un ambiente de festival que convierte el evento en un punto de encuentro para la comunidad motera.

MADRID X MOTO 2026: el gran escaparate donde la moto se vive y se conduce / MM

Rider Soul

Para quienes entienden la moto como una forma de viajar, la Rider de MADRID X MOTO y la experiencia Rider Soul añaden un componente emocional al programa. Rutas sorpresa de hasta 500 kilómetros, diseñadas para disfrutar del camino y compartir kilómetros, consolidan esa idea de que conducir una moto no es solo desplazarse, sino vivir la carretera.

El evento también pone el foco en la seguridad y la formación, con talleres de primeros auxilios impartidos por Cruz Roja, y en los servicios al motorista, como la tasación en directo de motocicletas. Todo ello sin olvidar el componente lúdico: sorteos —incluida una SYM ADX 125—, zona gastronómica, espacios de descanso y un ambiente pensado para disfrutar en familia o entre amigos.

En definitiva, MADRID X MOTO 2026 no es solo una feria, es una declaración de intenciones: acercar la moto a todos los públicos desde la experiencia, la emoción y la participación activa. Un formato que refleja hacia dónde evoluciona el sector, donde cada vez importa más lo que se siente al conducir que lo que se observa desde fuera.

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La raíz del éxito

En el fondo, toda esta propuesta conecta con algo esencial: la raíz de la “S” que define al sector, ya sea de scooter, sport o simplemente de sensaciones. Esa “S” representa la esencia de la moto moderna: seguridad, sostenibilidad y, sobre todo, sensaciones. Tres pilares que se entrelazan en eventos como MADRID X MOTO y que explican por qué, más allá de cifras o tendencias, el vínculo entre motorista y máquina sigue siendo tan difícil de igualar.