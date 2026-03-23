Coches
Con levas, modos de sonido e instrumentación digital, así es el volante del neuvo Hyundai Ioniq 6 N
El protagonista sin duda es el volante N Pasubio, desde donde se puede controlar todos los modos de conducción y más sin desviar la vista de la carretera
El Hyundai Ioniq 6 N no es un coche eléctrico cualquiera y lo deja claro desde que el conductor entra al interior. Acabados en Alcantara, deportividad y tecnología, todo está centrado en el piloto.
La experiencia de conducción empieza por unos asientos tipo bucket para piloto y copiloto hechos en Alcantara y piel, con detalles como las puntadas de los cinturones de seguridad en azul. Son cómodos tanto para pista como para los trayectos diarios y una de las claves son los apoyos para las rodillas colocados estratégicamente para mantener el confort incluso en las curvas más cerradas.
La calidad se mantiene también en las plazas traseras, donde el espacio para las piernas de los ocupantes es notable. No en vano es un coche que roza los 5 metros de largo.
El volante del Hyundai Ioniq 6 N, protagonista
El protagonista, no obstante, del interior del Hyundai Ioniq 6 N es el volante N Pasubio. Desde ahí se controla el comportamiento básico del coche, desde los modos de conducción, los botones N1 y N2, el N Grin Boost o la frenada regenerativa con las levas detrás del volante, que se convierten en 'cambio de marchas' gracias al sistema N e-Sift.
También hay botones que permiten activar o desactivar algunos avisos de los asistentes al conductor así como otras funciones como el Launch Control o el modo drift sin tener que pasar por la pantalla central.
Que haberla, hayla. La pantalla central táctil de 12,3 pulgadas, colocada en horizontal al mismo nivel que el cuadro de instrumentos, permite controlar navegación, multimedia y configuraciones avanzadas como N Track Manager, ofreciendo datos de circuito, monitorización de vueltas y análisis de rendimiento en tiempo real.
El cuadro de instrumentos tiene otras 12,3 pulgadas y ofrece toda la información clave de un vistazo: velocidad, autonomía, par y potencia, modos N, presión de neumáticos y mucho más. Esta instrumentación se integra con el sistema N Active Sound+, que genera sonidos dinámicos sincronizados con los cambios de marcha, y con la N Ambient Shift Light, que indica visualmente los puntos de cambio de marcha.
Juego de luces y sonidos
Hay un Head Up Display que completa la instrumentación con indicaciones como, por ejemplo, las del navegador.
Al mismo tiempo, el Hyundai Ioniq 6 N combina luz, sonido e información de rendimiento. Los modos de sonido como Ignition, Evolution o Lightspeed se adaptan al estilo de conducción, mientras que la iluminación interior N Ambient Shift Light indica de manera visual los momentos óptimos para cambiar de marcha.
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