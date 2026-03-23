Ahorro
Estas son las 3 gasolineras más baratas por si tienes que repostar hoy
Si vas a llenar el depósito de tu vehículo hoy a continuación te contamos cuáles son las estaciones de servicio en las que te saldrá más barato de toda España
Después del fin de semana son muchos los conductores que tienen que pasar por la gasolinera para llenar el depósito de su coche debido a los desplazamientos a segundas residencias, el uso de su vehículo con una mayor frecuencia por motivos de ocio o simplemente por repostar el lunes para poder tener gasolina durante toda la semana. Si es tu caso, a continuación te contaremos cuáles son las gasolineras más baratas hoy lunes para que puedas aprovecharte de ello.
Trucos para ahorrar gasolina
Si eres de los que usa su coche a menudo, debes saber que acelerar gradualmente y frenar suavemente puede mejorar el ahorro de combustible hasta entre un 15% y un 30% en carretera y entre un 10% y un 40% en ciudad, además de mantener en buen estado otros componentes como los frenos.
Además, un mantenimiento adecuado del vehículo, como utilizar el aceite recomendado, controlar la presión de los neumáticos, cambiar los filtros de aire, limpiar las bujías y preservar la limpieza general del coche, favorece un funcionamiento más eficiente y un menor consumo de combustible.
Por otro lado, a la hora de realizar un desplazamiento algo más largo de lo normal, es importante mantener las ventanas cerradas, ya que abiertas generan mayor arrastre y, por tanto, un mayor gasto de combustible. Siempre que sea posible, es recomendable moderar el uso del aire acondicionado o la calefacción, ya que su uso intensivo también puede afectar negativamente al rendimiento del vehículo.
Las 10 gasolineras más baratas
Si tienes que rellenar el depósito de tu vehículo hoy, te mostramos cuáles son las 10 gasolineras más baratas de la Península (tanto para repostar gasolina como para repostar diésel) para que puedas ahorrarte algo de dinero a la hora de hacerlo.
En cuanto a gasolina, estas son hoy las 5 gasolineras más baratas:
- E.S. Mas Torà (Lleida) - 1.379€
- S.Coop. Agraria de C-LM "San Isidro" Quintanar del Rey (Cuenca) - 1.403€
- Low Cost Euskadi SL (Vitoria) - 1.474€
- Coop. La Union AB Tarazona de la Mancha (Albacete) - 1.500€
- Gasolinera Torreblascopedro (Jaén) - 1.500€
En cuanto a diésel, estas son hoy las 5 gasolineras más baratas:
- UTE Estación de Murcia (Región de Murcia) - 1.019€
- Estación de autobuses de Cartagena (Región de Murcia) - 1.075€
- SAT LTDA Grufesa Moguer (Huelva) - 1.224€
- 686 TLP Valle de Trápaga (Vizcaya) - 1.230€
- Valdetrans Sociedad Cooperativa de CLM Valdepeñas (Ciudad Real) - 1.239€
- Un proyecto español logra capturar hasta el 98% del amoníaco producido por las granjas y convertirlo en fertilizante para el campo
- Crece el temor por la proximidad del buque fantasma ruso a plataformas petroleras en aguas libias
- La huelga de médicos en España deja miles de consultas y operaciones suspendidas
- BBVA advierte de que los jóvenes serán los primeros en sufrir los ajustes del mercado laboral por la IA
- Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Próximo
- Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- El protagonista de 'Peaky Blinders' Cillian Murphy se rinde ante Rosalía: 'No he parado de escuchar su música
- Europa permitirá más vertidos en ríos para facilitar la extracción de minerales raros y depender menos de China