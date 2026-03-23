Ayvens reconoce a ocho empresas en la segunda edición de sus Premios de Sostenibilidad

Ayvens España, el líder experto en movilidad y sostenibilidad, ha celebrado la segunda edición de los Premios Ayvens de Sostenibilidad, una iniciativa con la que la compañía reconoce a organizaciones que están impulsando proyectos destacados en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG), así como en seguridad vial.

En esta edición, Ayvens ha premiado a KIA Iberia, Schneider Electric, AstraZeneca, LIUX, Henkel Ibérica, Land Life Iberia, Saint-Gobain España y la Agencia Catalana del Agua, por sus iniciativas orientadas a acelerar la transición hacia una movilidad más responsable, eficiente y segura. Los galardones reconocen proyectos que contribuyen a la descarbonización, la electrificación de flotas, la economía circular, la acción social y la mejora de la seguridad vial en el ámbito empresarial.

“Estos premios nacieron para dar visibilidad a proyectos que están redefiniendo la manera en que nos desplazamos y gestionamos nuestro entorno. Iniciativas que impulsan un sistema de transporte y de uso de recursos más sostenible, circular, eficiente y seguro, y que además generan un impacto social positivo” ha señalado Clara Santos, directora general de Ayvens España, durante la ceremonia de entrega. Asimismo, ha destacado que “la sostenibilidad se ha convertido en una parte esencial de la estrategia de muchas organizaciones y las empresas que hoy reconocemos son un ejemplo de que la transformación del sector ya está en marcha”.

Empresas que lideran la transformación de la movilidad

En la categoría medioambiental, KIA Iberia ha sido reconocida por su proyecto de transición hacia una flota eléctrica, una iniciativa que integra análisis de movilidad, infraestructura de recarga y planificación estratégica para acelerar la electrificación. Por su parte, Schneider Electric ha recibido el premio al Mejor Proyecto Futuro de Flota Sostenible por su ambicioso plan para alcanzar una flota 100% eléctrica en 2029, alineado con su estrategia global hacia las emisiones netas cero.

El premio a la Mejor Iniciativa de Economía Circular ha recaído en Liux, una compañía que está replanteando el diseño del vehículo desde su origen mediante el uso de materiales biobasados y procesos de fabricación innovadores orientados a reducir el impacto ambiental de la movilidad.

La seguridad vial también ha tenido un papel destacado en esta edición. AstraZeneca ha sido reconocida por su programa integral de formación y concienciación en seguridad vial desarrollado junto al RACE, dirigido a los conductores de su flota corporativa.

En la categoría de Mejores Indicadores de Siniestralidad, el galardón ha sido compartido por Henkel Ibérica y la Agencia Catalana del Agua, dos organizaciones que han logrado resultados especialmente destacados en la gestión de la seguridad de sus flotas.

Por su parte, Saint-Gobain España ha recibido el premio a la Mejor Iniciativa de Acción Social por su programa de formación profesional dirigido a jóvenes en riesgo de exclusión, una iniciativa que promueve oportunidades reales de empleo y contribuye al desarrollo de comunidades más inclusivas.

En la categoría de Gobernanza, el reconocimiento ha sido para Land Life Iberia, por su modelo de restauración ecológica basado en ciencia, tecnología y colaboración público-privada, que impulsa proyectos de reforestación con impacto ambiental medible y duradero.

David Henche, responsable de comunicación y ESG de Ayvens España, ha destacado que “las iniciativas que hoy reconocemos demuestran que las empresas otorgan un papel clave a su desempeño ESG en la construcción de un modelo más eficiente, reduciendo riesgos y mejorando su competitividad; una transformación que ha demostrado no ser solo una tendencia, sino una prioridad estratégica para muchas organizaciones”.

En esta segunda edición se recibieron 44 candidaturas

Un jurado compuesto por profesionales del sector público y privado, así como representantes de instituciones vinculadas con la sostenibilidad y la seguridad vial, ha sido el encargado de valorar las 44 candidaturas que se han presentado este año y seleccionar a los ganadores de esta segunda edición.

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Con esta iniciativa, Ayvens refuerza su posicionamiento como experto en movilidad y sostenibilidad en España, promoviendo la colaboración con empresas e instituciones para generar un cambio positivo y duradero en el sector, una línea de trabajo que ya marcó la primera edición de estos galardones.