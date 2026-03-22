Creado para celebrar el 50 aniversario del legendario motor de cinco cilindros de Audi, el RS 3 competition limited combina un rendimiento extraordinario con un alto grado de exclusividad. Y para los clientes que adquieran las 25 unidades reservadas al mercado español, también con acceso a momentos irrepetibles vinculados al mundo de la competición.

Si estás pensando en comprar un Audi RS3 podrás ir gratis a la Fórmula 1 / Audi

Dos experiencias únicas

Audi amplía el atractivo y la exclusividad del RS 3 competition limited con dos experiencias exclusivas reservadas para los clientes que adquieran una de las 25 unidades destinadas al mercado español: la posibilidad de vivir el debut en España del equipo Audi Revolut F1 en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, y un evento privado en el que podrán compartir una jornada con Álex Márquez.

Los clientes disfrutarán de una entrada VIP Paddock Club para el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, que tendrá lugar del 12 al 14 de junio, para vivir desde dentro el estreno del equipo Audi Revolut F1 en una cita de la Fórmula 1 en España. Esta acreditación abre la puerta a una de las experiencias más exclusivas que puede vivir un aficionado al automovilismo.

El RS 3 competition limited rinde homenaje a cinco décadas de historia del emblemático motor de cinco cilindros de Audi / Audi

Desde esta zona privilegiada los invitados disfrutan de vistas directas de la recta principal y de las actividades de los equipos en el pit-lane durante el fin de semana de carrera, hospitalidad premium con gastronomía de alto nivel, espacios lounge y la posibilidad de conocer más de cerca el funcionamiento del paddock de la máxima categoría del automovilismo.

La segunda experiencia reservada a los clientes españoles del RS 3 competition limited tendrá lugar a finales de 2026 e incluirá la participación en un evento privado junto a Álex Márquez. Los asistentes podrán compartir tiempo con el piloto y conocer de primera mano la visión del subcampeón del mundo de Moto GP y embajador de Audi España sobre el rendimiento, la competición y la pasión por la conducción.

El formato del evento permitirá un contacto cercano con Álex Márquez en un entorno ‘premium’ y con aforo muy reducido, disfrutando de una experiencia cercana y personal con el deportista, reforzando así el vínculo entre la marca, sus clientes y el universo de la competición.

El RS 3 competition limited introduce por primera vez en este modelo una suspensión coilover ajustable / Audi

Audi RS 3 competition limited: edición de culto

Con solo 750 unidades para todo el mundo, el RS 3 competition limited rinde homenaje a cinco décadas de historia del emblemático motor de cinco cilindros de Audi. El corazón de esta edición especial es el motor 2.5 TFSI de cinco cilindros, que desarrolla 225 kW (400 CV) y 500 Nm de par y permite al deportivo compacto acelerar de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 290 km/h, siempre acompañado por el inconfundible sonido característico del orden de encendido 1-2-4-5-3.

En el apartado dinámico, el RS 3 competition limited introduce por primera vez en este modelo una suspensión coilover ajustable, desarrollada específicamente para esta edición. Los amortiguadores permiten regular de forma independiente compresión y rebote en múltiples niveles, ofreciendo un amplio margen de personalización entre confort y comportamiento deportivo. A ello se suma una barra estabilizadora trasera más rígida, el sistema torque splitter con distribución totalmente variable del par en el eje posterior y frenos carbocerámicos de serie, que refuerzan su precisión y estabilidad en conducción deportiva.

En el interior, la combinación de negro, oro Neodimio y blanco Jengibre refuerza la sensación de exclusividad / Audi

El diseño exterior subraya el carácter exclusivo del modelo con numerosos elementos en carbono mate, desde los alerones delanteros hasta el difusor trasero o las carcasas de los retrovisores. Destacan también las llantas de 19 pulgadas con acabado en oro Neodimio mate y los faros Matrix LED oscurecidos, con una animación lumínica que reproduce el orden de encendido del motor de cinco cilindros.

En el interior, la combinación de negro, oro Neodimio y blanco Jengibre refuerza la sensación de exclusividad. Los asientos deportivos RS tapizados en microfibra Dinamica, las inserciones de carbono mate, la placa con el número de serie y la iluminación proyectando la inscripción “RS 3 competition limited” acentúan el carácter especial de esta edición.

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El precio del Audi RS 3 Sportback competition limited en España parte desde 135.000 euros. De las 25 unidades destinadas al mercado español, 15 serán en color gris Daytona, 8 en verde Malaquita y 2 en blanco Glaciar mate. Está previsto que las entregas a los clientes comiencen a mediados de 2026.